Jahrhundertealte Verbindungen zwischen Triberg und dem Elsass beleuchtet die Zeitschrift des Historischen Vereins für Mittelbaden. „Die Ortenau“, eine Publikation des Vereins, hat als Schwerpunktthema in diesem Jahr „Straßburg und die Ortenau“ – ein Beitrag von Karl Volk über die geschichtlichen Verbindungen zwischen Triberg, der Stadt Straßburg und dem Elsass.

Jahrelange Forschungsarbeit

Die Feststellung geht auf jahrelange Forschungsarbeit zurück, zufällige Funde von Akten kamen hinzu, die auf den ersten Blick nicht auf Erkenntnisse über Beziehungen zwischen diesen so ungleichen Städten und Landschaften hinweisen: hier bäuerliche Kleinstadt im tiefen Schwarzwald, mittelalterlichen Ursprungs, dort die römische Gründung in der Rheinebene, Großstadt, an Fernstraßen gelegen, Stadt des Geistes, der Mystiker, der Humanisten, des frühen Buchdrucks.

Triberg hatte ganz andere Sorgen

Wie wenig der Rhein eine Grenze bildete, zeigen die Beispiele in den verschiedensten Bereichen. Geistige Anregungen, technische Neuerungen aus Straßburg und dem Elsass sind in Triberg zwar nicht festzustellen. Keine der Geistesgrößen wirkte in Triberg, ihre Werke blieben unbeachtet, weil hierzulande ganz andere Probleme zu lösen waren. Wertvoll für die Ernährung war jede kleine, auch künstlich angelegte Fläche. Ein Blick auf die Mauern an der Riffhalde sagt alles.

Die Wendelinskapelle am Hohnen in Nussbach: Sie wurde mit einer Glocke aus Straßburg ausgestattet. | Bild: Karl Volk

Lebensmittel aus Triberg

Straßburg war aber auf Produkte in weitem Umkreis angewiesen. Ohne materiellen Wohlstand, ohne soziale Sicherheit hätte sich kein kulturelles Leben entfalten können. Eine Vielzahl von Akten lässt den Umfang des Güteraustauschs der Herrschaft Triberg mit Straßburg in etwa rekonstruieren. Begehrt waren aus Triberg Vieh, Wild, auch Geflügel und Butter.

400 Stück Vieh für Straßburg

Der Handel lohnte sich. Allein Sebastian Cuner aus Nußbach trieb 400 Stück Vieh nach Straßburg. Das Gewerbe in und um Triberg stellte Glaswaren, Uhren und Strohhüte her, die die „Elsissträger“ dorthin brachten. Holz gehörte nicht dazu, die Gutach oberhalb Hornbergs war nicht flößbar zu machen.

Straßburger Kirchenglocken in der Region Triberg

Glocken aus Straßburg wiederum kamen in den Schwarzwald: für die Wallfahrtskirche Maria in der Tanne, die Hohnenkapelle und den Untergefellhof (Gremmelsbach). Johann Faller, der „Vogelhans“, Heinrich Hansjakobs Ururgroßvater aus Althornberg, brachte Pfeifenköpfe aus Porzellan mit. Auf dem Triberger Markt gab es feine Weine und Spirituosen aus dem Elsass zu kaufen: verfeinerte Kultur in Triberg.

Furcht und Schrecken und französische Truppen

Doch die Geschichtsschreibung zeichnet ein düsteres Bild: Über Straßburg kamen auch im Pfälzischen und im Spanischen Erbfolgekrieg (1688 bis 1697 und 1701 bis 1714) französische Truppen in die Umgebung Tribergs und verbreiteten Furcht und Schrecken.

Wallfahrtsort lockt die Elsässer

In friedlichen Zeiten suchten im Elsass Auswanderer, Handwerker und Bauernsöhne ihr Glück. So treten Namen von Personen in unser Gesichtsfeld, von denen wir sonst nichts wüssten. Dass ein Elsässer sich in Triberg anzusiedeln versuchte, dafür gibt es keinen Beleg. Da ein neuer Wallfahrtsort immer ein guter Wallfahrtsort ist, kamen auch aus dem Elsass viele Pilger nach Triberg, allerdings hinterließen sie ihre Namen nicht; die erste, sehr willkommene Welle des Reiseverkehrs.

Schwarzwälder Nonnen und Priester gingen nach Westen

Der Rhein als Grenze verhinderte jedoch nicht geistliche Vereinigungen. Nonnen aus Tribergs Umgebung findet man im Elsass in größerer Zahl, als ihnen in der Mitte des 19. Jahrhunderts der liberale badische Staat das Leben in Schwarzwaldklöstern unmöglich machte. Der legendäre „Forellepater“ Fidelis Dieterle aus Gremmelsbach, der spätere Missionar auf der Karolineninsel Ponape, verbrachte einige Jahre in Sigolsheim (bei Colmar) und soll sogar im Straßburger Münster gepredigt haben. Auch Weltkriege konnten die Verbindungen nicht zerreißen.

Wechselseitig beliebte Ausflugsziele

Die schöne Landschaft, der Ostabhang der Vogesen, die liebenswürdigen „Puppenstuben-Fachwerkdörfchen“ (Karl-Heinz Ott) werden von vielen Schwarzwäldern aufgesucht. Elsässische Autokennzeichen verraten die Herkunft der Gäste auf der B 33. Und der Schwendi-Städtebund, als Freundschaftspakt in Kientzheim gegründet, will durch jährlich wechselnde Treffen die menschlichen Bande noch enger knüpfen.