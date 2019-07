von Maria Kienzler

Pfarrer Andreas Treuer wies auf die Vielfalt der Musikinstrumente hin, die in ihrer Verschiedenheit jedoch eine Bereicherung seien. So sei es generell in jeder Gemeinschaft.

Silvia Schöne hatte einen Text mit dem Symbol Baum vorbereitet, der nach der Lesung aus der Bibel von der Musikerin und ihrer Kollegin Annette Mildenberg vorgetragen wurde. Gleichzeitig erschienen auf der Leinwand die passenden Bilder. Wie ein Baum sei die Stadt- und Kurkapelle im Laufe der letzten 250 Jahre gewachsen. Aus den Wurzeln wuchs der Stamm, und dann entfalteten sich die Blätter.

Den feierlichen Einzug in die Stadtkirche führen die Ministranten sowie Diakon Klaus-Dieter Sembach (von links), Pfarrer Andreas Treuer und Pfarrer Markus Ockert an. | Bild: Maria Kienzler

Jeder Musiker hat eine besondere Funktion wie die Blätter und die Früchte an einem Baum. Auch die Krone wurde nicht vergessen, alles deuteten die Musik-Kolleginnen in Bezug auf das Wachsen und Blühen der Mitglieder und des Vereins um.

Der evangelische Pfarrer Markus Ockert griff in seiner Predigt das Symbol auf und verwies auf den Psalm-Vers vom Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zur rechten Zeit Früchte trägt. Dann erläuterte er die Bibelworte im Hinblick auf einen Musikverein: „Jeder spielt ein anderes Instrument ,und trotzdem entsteht eine große Harmonie.“ Beim Gottesdienst wurden einige Lieder von der Orgel begleitet, doch die meisten Gesänge untermalte die Stadtmusik, geleitet von Hansjörg Hilser. Dafür gab es begeisterten Applaus von den Kirchenbesuchern. „Jetzt werden noch die Musikinstrumente gesegnet“, sagte Treuer. Diakon Klaus-Dieter Sembach sprach das Segensgebet mit dem Wunsch, dass die Instrumente weiterhin zu Gottes Lob erklingen.