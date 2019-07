von Karl Volk

Zur ersten Sitzung des Gremmelsbacher Ortschaftsrats in der neuen Amtsperiode, in der als neue Mitglieder Reinhold Löttrich und Simon Echle zum Gremium gehören, war Bürgermeister Gallus Strobel in den Triberger Ortsteil gekommen. Auch mehrere Bürger bewiesen ihr Interesse an dieser denkwürdigen Sitzung, das letzte Mal unter der Leitung von Ortsvorsteher Reinhard Storz.

Rückblick auf erfolgreiche Amtsperiode

Noch einmal warf der langjährige Ortsvorsteher einen Blick auf die vergangene Amtsperiode. Vieles konnte er bewegen, 300 000 Euro flossen in den Straßenbau, für die Feuerwehr des Ortsteils wurde ein Fahrzeug angeschafft, eine neue Garage gebaut, die Breitbandverkabelung wurde eingeleitet, der Kindergarten saniert, sein Fortbestand gesichert, das Dorfgemeinschaftshaus instand gehalten, ebenso der Friedhof, auch Landwirtschaft und Vereine wurden nicht vergessen.

Diese Aufgaben stehen jetzt an

Storz nannte auch die anstehenden Aufgaben schon in der allernächsten Zeit: Für die desolate Decke auf dem Dorfplatz vor der neuen Feuerwehrgarage muss noch eine Firma gefunden werden, mit der neuen Sammelstelle für den Abfall am Kohlplatz soll am 22. Juli begonnen werden, ein 300 Meter langes Straßenstück zwischen dem „Rössle“ und dem Neubaugebiet bekommt eine neue Decke. Die Breitbandverkabelung wird ein großes Thema sein, die Trinkwasserversorgung in Außenbezirken wird verbessert.

Ortsvorsteher Reinhard Storz (Mitte) verabschiedete als eine seiner letzten Amtshandlungen die Ortschaftsrätin Zita Echle. | Bild: Karl Volk

Ehrenamt bringt auch Pflichten

Vor der Verpflichtung der neuen Ortschaftsräte gratulierte Bürgermeister Strobel den Gewählten. Er sprach ihnen seine Anerkennung für ihre Bereitschaft aus, öffentliche Verantwortung zu übernehmen. Er machte sie auch auf ihre Pflichten aufmerksam, die mit dem Ehrenamt verbunden sind, insbesondere auf die Verschwiegenheit zu Themen in nichtöffentlichen Sitzungen. Für wichtig hielt er auch, obwohl in der Satzung nicht ausdrücklich vermerkt, dass sie an den Nachsitzungen teilnehmen sollten.

Verpflichtung neuer Ratsmitglieder

Dann sprachen sie gemeinsam die Gelöbnisformel, ihre Pflichten zu erfüllen und das Wohl der Einwohner zu fördern. Ein Handschlag mit dem Bürgermeister, der die Amtskette trug, besiegelte die Zeremonie.

Die Nachfolge von Storz als Ortsvorsteher tritt Helmut Finkbeiner an.

Verabschiedung verdienter Ortschaftsratsmitglieder

Auch die Verabschiedung der bisherigen Ortschaftsratsmitglieder stand an. Welche persönlichen Bindungen durch öffentliche Ämter entstehen und mit welcher menschlichen Wärme Dankes- und Abschiedsworte ausgesprochen werden können, zeigte dieser Abend.

Intermezzo hinterlässt Eindruck

Reinhard Storz sagte zu Zita Echle: Ein kurzes „Intermezzo“ sei ihr Mitwirken in der Gemeindepolitik gewesen, aber intensiv durch engagiertes Hinterfragen zur Begründung ihrer Meinung. Mit ihrem Sohn Simon ziehe jetzt nach Hubert und Zita die dritte Generation aus dem Steinbis in den Ortschaftsrat ein. Zum Dank erhielt sie ein Blumenbouquet und eine Urkunde. Es sei eine schöne, interessante Zeit gewesen, eine gute Zusammenarbeit habe bestanden, aber auch der Mut zurückzutreten gehöre dazu, stellte sie fest.

Gute Zusammenarbeit und solide Loyalität

In ebenso freundschaftlicher Weise verabschiedete Storz seinen Kollegen im Gemeinderat Triberg, Alfred Schlösser. Von Herzen habe er ihm für das gute Zusammenwirken im Gemeinderat zu danken, für alle Loyalität, immer habe er sich ohne Einschränkung auf ihn verlassen können, nie sei ein böses Wort gefallen, der Ortschaftsrat schätze an ihm seine Initiative, seine Eigenverantwortung, auf dem Friedhof, auf dem Müllplatz am Kohlplatz, er stutze alle Gewächse im Dorf, wo immer sie wucherten. Dass Gremmelsbach so gut dasteht, sei sein Verdienst. Ein Weinpräsent war Zeichen des Dankes.

Reinhard Storz hat schon alle Ehrungen erhalten

Schließlich würdigte der Bürgermeister den aus dem Amt scheidenden Ortsvorsteher. Nach 35 Jahren an verantwortlicher Stelle (seit 1984 Ortschaftsrat) hat die Stadt Triberg keine neue Ehrung mehr zu vergeben. Reinhard Storz hat sie alle schon.

„Extrem viel vorzuweisen“

Wenn in Gremmelsbach die Welt in Ordnung ist, so sei es sein Verdienst. Er habe „extrem viel vorzuweisen“. Dank und Anerkennung wird ihm in Triberg in den nächsten Tagen in besonderer Weise ausgesprochen werden. Aber erstmalig in der Gemeindegeschichte sei, dass ein ehemaliger Ortsvorsteher zum stellvertretenden Bürgermeister in Triberg gewählt wurde.

Tief mit der Kommunalpolitik verbunden

Wie tief er mit der Kommunalpolitik verbunden sei, brachte Storz auch selbst zum Ausdruck. Ohne sie wäre er „ins Bodenlose gefallen“. Deshalb hoffe er, für Triberg eine Stütze in seiner ihm übertragenen Aufgabe zu sein. Dem Ortschaftsrat wünschte er allzeit eine glückliche Hand in seinen Entscheidungen. Auch ohne große „Finanzmacht“ könne die Gemeindevertretung vieles bewegen.