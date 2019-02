von Priska Dold

Auf reges Interesse stieß die erste Ortschaftsratsitzung in Nußbach in diesem Jahr. Der Grund: Der Ausbau der Hintertalstraße steht nun bevor. Es gibt in dieser Zeit keinen Durchgangsverkehr. Doch es ist höchste Zeit, dass diese Maßnahme endlich in Angriff genommen wird, darin sind sich alle einig.

Betroffen sind die Anlieger, die unter Umständen einige Zeit nicht ihre Häuser anfahren können. Im April soll mit dem Ausbau begonnen werden, gab Ortsvorsteher Heinz Hettich noch einmal bekannt.

Projekt soll acht Monate dauern

Die Dauer der Bauarbeiten ist mit acht Monaten berechnet. In dieser Zeit ist eine gänzliche Durchfahrt nicht möglich. Vom Dorf her kommend kann bis zum aktuellen Standort der Baustelle angefahren werden.

Die Arbeiten beginnen bei der Brücke hinter dem Anwesen Eckmann und werden Richtung Dorf ausgeführt. Grund für die Sperrung sind auch die nötigen Kanalsanierungen. Hier muss an verschiedenen Stellen bis zu vier Meter in die Tiefe gegraben werden. Außerdem erfolgt das Einlegen von Leerrohren für Glasfaseranschlüsse an die einzelnen Häuser.

Umwege für die Anwohner unausweichlich

So müssen die Anlieger in dieser Zeit Umwege in Kauf nehmen. Die Umleitungen erfolgen für den hinteren Teil über Tiefental und Pappelntal. Die Autos können beim Parkplatz gegenüber der Einfahrt Schelmenloch geparkt werden. Vorgesehen sind Parkausweise für Berechtigte, fügte der Ortsvorsteher noch hinzu. Außerdem stünden die Parkplätze im Dorf und an der Halle oder Schule zur Verfügung. In dieser Zeit können auch auf dem Kirchplatz Autos abgestellt werden.

Sammelstellen für die Müllabfuhr geplant

Auf eine Anfrage eines Anliegers, eine Brücke über den Bach gegenüber der Schule aufzustellen, hieß es: Da gebe es keine Einwände. Auch wie es mit der Müllabfuhr dann funktioniere, wollte ein Zuhörer wissen. Hier gebe es wohl mit dem Bauleiter abgeklärte Sammelstellen, sagte Hettich hierzu. Diese werden rechtzeitig bekannt gegeben. Auskünfte könne man immer bei der Bauleitung erhalten. Zudem gebe es feste Termine für Bekanntgaben und Fragen. Anlieger erhalten außerdem eine Telefonnummer des Bauleiters.

Mögliche Behinderungen für Feuerwehr und Krankenwagen

Ortschaftsratsmitglied Lothar Hoch fragte wegen eventueller Feuerwehr- oder Krankenwageneinsätze. Die Umleitungen seien der entsprechenden Organisationen bekannt. Hoffentlich ist das in dieser Zeit nicht nötig, sagte Hettich dazu, je nachdem könne der Zugang zu den Häusern in solch einem Fall beschwerlich sein.

Hoffen auf späten Winteranfang

Acht Monate Bauzeit? Ein Zuhörer überlegte: „Da kommen wir ja in den Winter rein.“ Man gehe einfach davon aus, dass die Bauarbeiten normal verliefen und kein früher Wintereinbruch komme, „anders können wir nicht denken“, sagte Hettich. Und dass in den Sommerferien die Baustelle ruhe und die Durchfahrt gesperrt sei, das könne nicht angehen. Da müsse, wenn auch notdürftig, der Graben zugemacht werden, beruhigte Hettich einen weiteren Besucher.

Keine Sanierung der Gehwege in der Planung enthalten

Die Gehwege sind sehr abgeschrägt, sie sind sehr schlecht zu begehen, die Fußgänger laufen auf der Straße Ob hier auch was geschehe, war eine weitere Anfrage. Die abgesenkten Randsteine werden schon höher gesetzt, die Schräge jedoch könne nie ganz ausgeglichen werden, da die Hauseingänge eindeutig höher als die Straße lägen, so Hettich. Eine Sanierung des Gehwegs sei nicht in der Planung enthalten.

Kindergarten bleibt jederzeit erreichbar

Ob der Kindergarten jederzeit erreichbar sei, fragte Ortschaftsratsmitglied Raphael Kammerer. Unterm Rathaus vorbei sei jederzeit die Möglichkeit. So war die Auskunft der Ortsverwaltung.

Glasfaseranschlüsse im Blick

Auch über die Glasfaseranschlüsse wollten die Zuhörer der Sitzung Bescheid wissen. Hier appellierte der Ortsvorsteher, diesen doch bis ins Haus zuzulassen – und zwar aus Kostengründen, denn dies sei die billigste Option. Wie es mit weiteren Anschlüssen in Nußbach aussehe, wollte ebenfalls ein Zuhörer wissen. Eine Aussage des Zweckverbands lautet Hettich zufolge, dass bis Weihnachten 2019 diesbezügliche Arbeiten in Nußbach erledigt sein sollen, da parallel weitere Anschlussarbeiten laufen sollten. Doch er stehe diesem Datum sehr skeptisch gegenüber.

Umfangreiche Investitionen in Nußbach vorgesehen

Ziemlich erfreut zeigte sich Hettich über die Investitionen, welche 2019 in Nußbach vorgesehen sind: Außer der Hintertalstraße, die mit 675 000 Euro veranschlagt ist, kommen Kosten für Breitband von 140 000 Euro dazu sowie Zuschüsse für die neue Feuerwehrgarage und die erste Rate für den neuen Mannschaftstransportwagen.

Dazu kommen Kosten für die Hangsicherung am Sportplatz, Reparaturarbeiten an der Aussegnungshalle, hier sind 105 000 Euro eingeplant. Rechnet man die Speicheranlage Wasserbehälter Heidenstein dazu, ergibt dies weitere 550 000 Euro. Schließlich kommt noch die Erweiterung des Kindergartens St. Sebastian, diese soll 150 000 Euro kosten. Alles in allem würden 2019 in Nußbach mehr als zwei Millionen Euro investiert.