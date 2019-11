Sie gestalten Politik, Gesellschaft und Kirche aktiv mit: Der katholische Frauenbund Triberg feiert sein 90-jähriges Bestehen beim Gottesdienst in der Triberger Stadtkirche St. Clemens. Mitgestaltet wird der Jubiläumsgottesdienst von der Stadt- und Kurkapelle.

Zu diesem Gottesdienst am Sonntag, 10. November, 10.15 Uhr in der Stadtkirche, ist jeder eingeladen. Anlass ist das 90-jährige Bestehen des katholischen Frauenbunds Triberg. Das Predigtwort spricht Susanne Floss aus Gernsbach. Sie ist die geistliche Beirätin des Diözesanverbands Freiburg.

Von Frauen, für Frauen

„Wir machen uns stark für Frauen“: Die Überzeugung war und ist heute noch das Fundament des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB), der 1903 von mutigen katholischen Frauen in Köln gegründet wurde. Es engagieren sich bundesweit 180 000 Mitglieder in 2000 Zweigvereinen und 21 Diözesen. Im Diözesanverband Freiburg sind es derzeit 1317 Mitglieder in 17 Zweigvereinen. Der Zweigverein Triberg hat 70 Mitglieder und wurde 1929 gegründet.

Die Frauen gestalten Politik, Gesellschaft und Kirche aktiv mit. Sie sind gesellschaftspolitisch engagiert, arbeiten überparteilich und vertreten die Interessen von Frauen in Beruf, Familie, Kirche und Politik, damit die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Mann und Frau auch zukünftig weiter voranschreitet.

Moderner Bildungsverband

Der KDFB ist ein unabhängiger, moderner Bildungsverband, in dem Frauen jeden Alters, in unterschiedlichen Lebenssituationen und mit verschiedenen Interessen ihren Platz haben. Er ist ein Frauenverband, der im christlichen Geist und im Bewusstsein seiner katholischen Tradition arbeitet, der in der Kirche sagt, was Frauen wichtig ist und welchen Beitrag diese zu einer geschwisterlichen Kirche leisten.

Das Ziel der Frauen: Sie wollen am Aufbau einer Gesellschaft und Kirche mitwirken, in der Frauen und Männer partnerschaftlich zusammen leben und gemeinsam Verantwortung tragen für die Zukunft in einer friedlichen, gerechten und für alle lebenswerten Welt.

Von Fasnet bis Cego

Der Zweigverein Triberg ist ein sehr reger Zweigverein. „Wir gestalten regelmäßig Halbjahresprogramme, in dem wir über unsere geplanten Aktionen informieren. Jedes Jahr bieten wir regelmäßig Spielenachmittage im kleinen Pfarrsaal an. Ebenso bieten wir seit einigen Jahren Abende an, an dem man das alemannische Kartenspiel Cego lernen oder spielen kann“, informiert Vorsitzende Claudia Waldvogel und ergänzt: „Auch die Fasnet feiern wir mit. Wir besuchen mit ÖPNV die Frauenfasnet in Furtwangen und gestalten einen eigenen Nachmittag.“

Brote zum Weltgebetstag

Auch am Weltgebetstag im März nehmen sie regelmäßig teil. Die Soli-Brot-Aktion haben sie bereits zweimal erfolgreich durchgeführt. In der Fastenzeit stellen die Bäckereien Kienzler in Schonach und Triberg, die Kirsch-Konditorei in Schonach und die Bäckerei Wölfle in Simonswald ein spezielles Solibrot her, für das der Frauenbund jeweils 50 Cent bekommt. Diese Sammlung gibt es bundesweit, und so konnten dieses Jahr knapp 90 000 Euro an Misereor weitergegeben werden.

Besonders nachgefragt ist immer die jährliche Busfahrt zur Freilichtbühne nach Ötigheim. Dort besucht der Frauenbund Triberg eine vergünstigte Nachmittagsvorstellung des Forums „Älter werden“. Hieran nehmen stets knapp 50 Frauen und Männer aus Triberg, Schonach, Schönwald und Furtwangen teil. Die Aufführungen der Freilichtbühne Hornberg besuchen die Frauen auch gemeinsam.

Am 13. August 2019 nimmt der Zweigverein Triberg an der Heiligen Messe an der Gutenkapelle teil. | Bild: Frauenbund

Ebenso regelmäßig nehmen die Triberger Frauen gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein Furtwangen in Schönwald an der Kapellenwanderung anlässlich Maria Himmelfahrt Mitte August zur Gutenkapelle teil und feiern dort die Heilige Messe mit.

Ausflüge

Zweimal im Jahr wird ein Ausflug angeboten, so besuchten sie jüngst die Bundesgartenschau in Heilbronn. Auch die Landesgartenschauen in Lahr und Bad Herrenalb waren schon Ziele. Für das nächste Jahr ist der Besuch in Überlingen am 20. Juni geplant. Im vergangenen Jahr waren die Frauen auf der Reichenau, zur Kürbisausstellung in Ludwigsburg und wanderten zum Berggottesdienst des Erzbischofes Stefan Burger am Brendturm.

Kontakt nach Schönwald

Auch der Kontakt zu der Frauengemeinschaft in Schönwald wird gepflegt. An einem Abend im September treffen sich die Frauen, um gemeinsam von Schönwald nach Triberg zu pilgern. Dort gestalten die Schönwälderinnen in der Stadtkirche mit Gemeindereferentin Birgit Kurzbach einen Wortgottesdienst und werden von den Triberger Frauen noch zu Federweißer und Gebäck eingeladen.

Pfarrer zeigt Filme

Josef Läufer, Pfarrer im Ruhestand, besucht die Triberger Frauen auch jedes Jahr und führt ihnen Filme über seine Erlebnisse vor. So zeigte er dieses Jahr Guadeloupe in Mexiko und die Dolomiten. Regelmäßig gestalten die Frauen eine „Adventskalenderfensteröffnung“ bei der Schwarzwald-Residenz und eine Adventsfeier, für die Geschenke gebastelt werden.

Beim alle drei Jahre stattfindenden Triberger Stadtfest bewirten die Frauen immer zwei Tage im Lazarus-von-Schwendi-Saal des Kurhauses die Kaffeestube.

Regelmäßige Sitzungen

Um dies alles vorzubereiten sind einige Sitzungen notwendig, die regelmäßig monatlich freitags nach der Frauenbundmesse abgehalten werden. Ebenso besteht stets die Möglichkeit, am Programm des Diözesanverbands Freiburg teilzunehmen. Dieser bietet jährlich ein Führungskräfteseminar, Oasentage, Frauenbundstage, Meditative Wanderungen und eine Diözesantagung an.

Kontakt

Ansprechpartnerin ist die Vorsitzende Claudia Waldvogel. Sie war stellvertretende Diözesanvorsitzende, bevor sie die Leitung der Geschäftsstelle des Diözesanverbands in Freiburg übernahm. Sie ist unter Telefon 07722/ 28 28 oder 0176/97 83 50 61 zu erreichen. Ebenso per Mail claudia@waldvogel1.de.