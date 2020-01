Hohen Besuch hatten die Mitarbeiter der Triberger Tourist-Info Susanne Kaltenbach und Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold am Triberg-Stand auf der großen Touristikmesse CMT in Stuttgart. Der Minister für Justiz und für Europa und Präsident des Tourismusverbands Baden-Württemberg, Guido Wolf (CDU), habe sich die Ehre gegeben und den Messestand besucht, um sich über die touristischen Neuerungen in Triberg zu erkundigen, geht aus einer Mitteilung hervor.

Treffen am Triberg-Stand schon lange vereinbart

Seit Jahren ist der Minister regelmäßig Gast in der Wasserfallstadt im Rahmen des Juristen-Symposiums jeweils im November im Triberger Kurhaus. Bereits bei der vergangenen Veranstaltung wurde ein gemeinsames Treffen am Triberg-Stand bei dieser Messe vereinbart.

Eine der größten Publikumsmessen weltweit

Im Rahmen des Tourismustages auf der Messe am vergangenen Montag referierte der Minister vor mehr als 1000 Tourismus-Fachleuten zum Thema „Genießerland Baden-Württemberg“. Die Messe CMT („Caravan, Motor, Touristik“) zählt zu den größten Publikumsmessen weltweit und findet noch bis 19. Januar im Stuttgarter Messezentrum statt.

2200 Aussteller aus 100 Nationen

An den insgesamt neun Messetagen informieren mehr als 2200 Aussteller aus 100 Nationen zu den Themen Freizeit und Urlaub und machen dadurch Lust auf die nächste Urlaubsreise.

Nostalgie verbindet mit Wasserfallstadt

Von Seiten der zahlreichen Messebesuchern bestehe großes Interesse an den Triberger Freizeitmöglichkeiten. Viele Gäste berichteten von früheren Schulausflügen nach Triberg und nähmen dies gerne zum Anlass, mal wieder nach Triberg in den Schwarzwald zu kommen.

Von Trachtenumzug bis Weihnachtszauber

Nachgefragt worden seien besonders die Veranstaltungen wie zum Beispiel die moderierten Tunnelfahrten im Dampfsonderzug, wird weiter mitgeteilt. Aber auch der große Schwarzwälder Trachtenumzug am 17. Mai diesen Jahres im Rahmen des Triberger Schinkenfests sei von besonderem Interesse. Viele Anfragen richteten sich darüber hinaus auch jetzt schon wieder auf den nächsten Triberger Weihnachtszauber 2020.