von SK

„Allen zur Freud’- niemand zum Leid“, das ist das allseits bekannte Fasnet-Motto der Narrengemeinde Oberstadt (NGO). Mit einem gewohnt unterhaltsamen Programm tragen daher die Narren der Oberstadt auch in diesem Jahr wieder zu einem guten Gelingen der Triberger Fasnet bei. Dabei steht der kleine, aber aktive Narrenrat mit acht Mitgliedern bereits im neunten Jahr unter der Leitung von Oberstadt-Bürgermeister Pfiffer III, alias Matthias Klausmann.

Höhepunkt ist der Fasnet-Mendig

„Vor allem der Fasnet-Mendig mit dem Tag der Oberstadt ist für uns ein Höhepunkt in den närrischen Tagen“, so das stolze Narrenoberhaupt Pfiffer III. Ab 11 Uhr lädt die Narrengemeinde Oberstadt einmal mehr in das Bergseestüble zur närrischen Veranstaltung mit der wohl kleinsten Bühne der Welt. Neben Ehrungen für langjährige Mitglieder können sich die Besucher auf einen Auftritt von „Gallus und seinen Hühnern“ freuen und auch Dieter Stein und Jens Wallishauser treten erneut in die Bütt.

Spannung vor der Ordensverleihung

Der spannendste Moment wird aber höchstwahrscheinlich die Überreichung des beliebten Triberger Wohlfühlordens. Dieser ganz besondere Orden wird seit 2003 in Form eines Kissens verliehen und wird stets an Menschen vergeben, die sich in besonderer Weise für die Triberger Fasnet eingebracht haben. Der erste Ordensträger war Bürgermeister Gallus Strobel, der dem Orden auch gleichzeitig seinen Namen gab. Der Eintritt zum „Tag der Oberstadt“ ist frei.

Programm auch für Kinder

Doch nicht nur am Montag wird man die Narren der Oberstadt in Aktion erleben. Schon beim Fasnet-Puppensuchen am Mittwoch sind Jung und Alt aufgerufen, in die Oberstadt zu kommen. Kinder, Narrenräte, Stadtmusik und alle Narrenfreunde ziehen, sobald die Puppe gefunden wurde, auf einer festgelegten Route durch alle Gasthäuser der Oberstadt. Die Narrengemeinde freut sich, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Kinder beim Fasnetsuchen dabei waren. Daher wird wieder ein Oberstädtler Kinderstammtisch mit vielen Überraschungen im Bergseestüble angeboten.

Eigene Gruppe und eigenes Thema bei den Umzügen

Bei den Umzügen am Donnerstag und Sonntag nimmt die NGO mit einer eigenen Gruppe und eigenem Thema teil. Außerdem besuchen die Oberstädtler am Freitag den Holzschuhklepferball in Gremmelsbach sowie die Museums-Fasnet am Samstag.

Heringessen zum Ausklang

Am Dienstag machen sich die Oberstädtler mit der Narrenzunft Triberg und der Stabhalterei Freiamt mit einem Fackelmarsch auf dem Weg zum Marktplatz, wo die Fasnet schließlich verbrannt wird. Am Aschermittwoch wird das Programm mit dem Heringessen im Bergseestüble abgerundet.