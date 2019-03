von Priska Dold

Über ein volles Haus bei der Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Nußbach freute sich die Vorsitzende Andrea Kammerer – besonders, da auch Gartenfreunde aus St. Georgen anwesend waren.

Sie berichtete zu Beginn über das Wetter im vergangenen Jahr. Alles habe man erlebt: Sturm, Frost und Trockenheit. Zu warm und zu trocken für unsere Gefilde sei der Sommer gewesen. Das Laub fiel früh und die Futterernte fiel mager aus. Obst gab es hingegen in Fülle, führte sie weiter aus. Bernhard Fehrenbach habe wieder die jährlichen Baumbestellungen, die Wartung der vereinseigenen Geräte und die Schnittkurse übernommen, so Kammerer.

Schriftführerin Daniela Ketterer hatte alle Vereinsaktivitäten festgehalten: Arbeitseinsätze am Jubiläum des Musikvereins, am Weihnachtsmarkt sowie auch bei der jährlichen Dorfputzaktion. Einige Mitglieder nahmen am 24-Stunden-Schwimmen in Triberg teil und es wurde wieder ein Schnittkurs für Obstbäume angeboten.

Kassierer Gerold Kammerer verlas den Kassenbericht, nicht ganz deckten sich Ausgaben und Einnahmen. Einen kleinen Verlust hat der Verein zu tragen.

Ortsvorsteher Heinz Hettich hob das Engagement des Vereins hervor. Besonders bei der Säuberungsaktion rund um Rathaus und Kirche helfe der Obst- und Gartenbauverein immer kräftig mit.

Führungsteam bleibt erhalten

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen: Einstimmig wiedergewählt wurde die Vorsitzende Andrea Kammerer, Kassierer Gerold Kammerer und Beisitzer Norbert Kreyer.

Im Anschluss folgte ein Vortrag über die Olivenernte von der Adria bis zu den Abruzzen. Von den Referenten Antonio und Guido Santalucia aus St. Georgen erfuhren die Zuhörer Wissenswertes über Witterung und Anbau sowie die mühevolle Ernte der Oliven und die Herstellung des wertvollen Olivenöls.

Applaus für Oskar Kammerer

Vier Ehrungen gab es beim Obst- und Gartenbauverein: Besonderen Applaus spendeten die Mitglieder für Oskar Kammerer. Er ist seit 50 Jahren aktiv dabei, davon war er 28 Jahre Vorsitzender. Geehrt wurden zudem für 25-jährige Mitgliedschaft Franziska Scherzinger-Nagel, Rolf Gehringer und Rafael Kammerer.

Ausblick: In diesem Jahr ist wieder die Teilnahme an der Dorfputzaktion geplant, der Besuch des Kräutertages in Schonach, sowie eine Kräuterwanderung, eine Maiwanderung und im Herbst ein Ausflug.