von Markus Reutter

Gruppenbildung ist in Zeiten von Corona unerwünscht. Wie sieht es da mit Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen in der Raumschaft Triberg aus? Die Kommunen zeigen unterschiedliche Herangehensweisen.

Schonach: Die Gemeinde hat die für Dienstag, 24. März, geplante Sitzung wieder abgesagt. Das sei mit dem Einverständnis der Fraktionsvertreter geschehen, informiert Bürgermeister Jörg Frey. Bei der vorgesehenen Tagesordnung handle es sich um unstrittige Dinge, bei denen keine Diskussion zu erwarten sei. Mit Hilfe von Umlaufbeschlüssen, bei denen die Gemeinderäte unabhängig von einer gemeinsamen Sitzung zu den jeweiligen Punkten abstimmen könnten, und Eilentscheidungen in der Regie des Bürgermeisters seien diese Themen abzuhandeln.

Auf der Tagesordnung für Dienstag stünden Baugesuche und Vergaben von Arbeiten. Da gelte es auch, Fristen einzuhalten. Das sei auch ohne Sitzung machbar. Wenn es aber nötig werde, kurzfristig über etwas Kritisches oder Grundlegendes zu entscheiden, könne auch eine Sitzung einberufen werden.

Soziale Kontakte herunterfahren

„Wir werden sicher nicht immer ohne Sitzung auskommen“, so Frey. Aber in diesen besonderen Zeiten gelte es auch, Vorbild zu sein und soziale Kontakte, soweit möglich, herunter zu fahren. Bei der anstehenden Tagesordnung vom Dienstag sehe er auch keine unbedingte Notwendigkeit, einen öffentlichen Rahmen herzustellen, wie er sonst in einer öffentlichen Sitzung vorhanden sei.

Triberg: Hauptamtsleiterin Barbara Duffner informiert: Triberg hat am Montag in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden die für Mittwoch, 8. April, geplante Gemeinderatssitzung abgesagt, nachdem nichts Gewichtiges auf der Tagesordnung steht. Die Ortsverwaltungen werden mit Ortschaftsratssitzungen ebenfalls so verfahren. Einiges werde über Eilentscheidungen des Bürgermeisters geregelt; dies in engem Kontakt mit den Fraktionsvorsitzenden. Eine Gemeinderatssitzung könne nach dem 8. April je nach anstehenden Entscheidungen immer noch außerplanmäßig terminiert werden.

Schönwald: Vom Hauptamtsleiter Andreas Herdner in Schönwald heißt es: „Wir prüfen natürlich genau, was für Themen wir haben", ob Punkte aufzuschieben seien oder nicht. „Was nicht unbedingt sein muss, schieben wir." Die Sitzung, die für den Dienstag, 31. März, geplant war, wird deshalb auch nochmals verschoben, so Herdner.

Einstimmigkeit erforderlich

Die Gemeinde sei zur Vorgehensweise in engem Austausch mit der Kommunalaufsicht und dem Gemeindetag. Man werde genau prüfen, ob Themen auch per Umlaufbeschluss abgehandelt werden können, so Herdner. Ein solcher sei grundsätzlich nur bei Gegenständen der „einfachen Art“ möglich und nur dann, wenn kein Gemeinderatsmitglied einem solchen Antrag widerspreche. Solche Beschlüsse könnten nur einstimmig gefasst werden. Aufgrund der aktuellen Lage könne der Begriff der „Beratungsgegenstände einfacher Art“ jedoch etwas weiter ausgelegt werden.

Enger Austausch mit Gemeinderäten

Die Verwaltung steht auch außerhalb der Sitzungen in engem Kontakt mit den Gemeinderäten, um diese in die laufenden Angelegenheiten einzubinden. Sollte eine Gemeinderatssitzung stattfinden müssen, könne man dank der Räumlichkeiten die vorgeschriebenen Mindestabstände untereinander und unter den Zuhörern sicherstellen, betont Hauptamtsleiter Herdner.