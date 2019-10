von Hans-Jürgen Kommert

Althornberg war das Ziel, an der Grenze zum Ortenaukreis, im Außenbereich der großflächigen Gemeinde. Dort war vom Anwesen der Familie Fehrenbach der Notruf erfolgt. Der Hauseigentümer hatte im Geräteschuppen mit der Flex gearbeitet. Funkenflug hatte einen zunächst nicht bemerkten Schwelbrand verursacht, so die Übungsannahme. Erst als der Rauch stärker wurde, rief Meinrad Fehrenbach seinen Sohn Lukas zu Hilfe, um den Brand zu löschen. Beide verloren im Rauch die Orientierung und wurden bewusstlos. Das Feuer schlug durch das Fenster und durch Funkenflug wurde das trockene Gras der angrenzenden Bergwiese in Brand gesetzt.

Stellvertreter hat das Kommando

Diese Situation trafen die Rettungskräfte aus Gremmelsbach an, als sie zunächst mit dem Kleintanklöschfahrzeug und dem neuen Gerätewagen Transport mit etwa 15 Einsatzkräften anrückten. Da der Kommandant anderweitig beschäftigt war, übernahm sein Stellvertreter Robin Bertsche das Kommando.

Die mit alarmierte Abteilung Triberg traf kurz darauf mit dem großen Tanklöschfahrzeug TLF 4000 sowie dem Löschgruppenfahrzeug LF 1612 mit rund zehn Einsatzkräften ein, sodass der junge Einsatzleiter praktisch über zwei Züge verfügte. Das vordringliche Ziel war zunächst die Rettung der beiden Bewusstlosen, zeitgleich begannen die Atemschutzträger mit der Brandbekämpfung beim Inneneinsatz aus dem Tank des KTLF, das große Tanklöschfahrzeug TLF 4000 unterstützte dabei, zugleich wurde zum Schutz des Wohnhauses eine mannlose Riegelstellung aufgebaut.

Die Gremmelsbacher Feuerwehrabteilung beweist bei der Herbstprobe ihr Können. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Das größte Problem stellte das fehlende Löschwasser dar, das durch den Aufbau einer 700 Meter langen Versorgungsleitung zum nächstgelegenen Löschteich gelöst wurde. Nach Rettung der beiden Bewusstlosen begann die eigentliche Löscharbeit, die sich auch auf Löschung des beginnenden Flächenbrands der Bergwiese erstreckte – hier bewährten sich die neuen Rucksäcke mit den relativ wassersparenden D-Strahlrohren.

Es klemmt beim Wasser

Die Herbsthauptprobe der Abteilung Gremmelsbach wurde vom Kommandanten Thomas Weisser moderiert und kommentiert. So waren die wenigen anwesenden Zuschauer um Bürgermeisterstellvertreter Reinhard Storz, Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner, Gesamtkommandant Jens Wallishauser und den Nußbacher Teilortskommandanten Erhard Haberstroh stets bestens informiert über den Verlauf. Das Problem der Wasserversorgung wurde beim abschließenden Abbau der Versorgungsleitungen ebenfalls deutlich: Dieser dauerte eine ganze Weile.

Übung mit allen Schikanen

Bei der anschließenden Probenbesprechung im Gasthaus „Staude“ deutete Weisser noch einmal auf die Hauptprobleme der Probe hin: lange Anfahrtswege, enge Straßen und weite Wege zur Wasserversorgung. Man habe in die Probe so ziemlich alles eingebaut, am Ende wurde sogar noch der Mini-Dumper des neuen GWT eingesetzt, um einen IBC-Container aus der Gefahrenzone zu bringen.

Nur ein paar kleinere Kritikpunkte könne er am Einsatz seines Stellvertreters feststellen, es werde Zeit für weitergehende Lehrgänge, bestätigte auch der Gesamtkommandant dem jungen Gruppenführer.

Nicht normal

Im Normalfall wäre auch der Schlauchwagen aus Nußbach angerückt, der die Wasserversorgung besorgt hätte. Es sei letztlich in einer Materialschlacht gemündet, denn trotz aller Technik und Menschenkraft dauere die Verlegung einer so langen Leitung eben. Weisser zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Übung.

Jens Wallishauser stellte fest, dass die Übung gezeigt habe, wie weitläufig Gremmelsbach sei. Mehrere Pumpen seien notwendig gewesen, was wiederum beweise, wie nötig gerade im Außenbereich eine ausreichende Anzahl dieser Maschinen sei. „Die Mannschaftsstärke war grenzwertig“, musste er trotz der etwa 25 Einsatzkräfte feststellen. Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner konnte konstatieren, dass die Feuerwehr für den Teilort ungemein wichtig sei. Er habe die Probe beeindruckend empfunden. „Ihr habt uns das Gefühl vermittelt, bei euch in guten Händen zu sein“, lobte er die Arbeit der Einsatzkräfte.