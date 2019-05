von Christel Börsig-Kienzler

Die Gemeinde Nußbach trauert um Reinhold Dold. Der im Alter von 75 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit überraschend verstorbene Nußbacher engagierte sich sehr in seinem Heimatort. Ob als langjähriger Hausmeister der Grund- und Hauptschule sowie der Turn- und Festhalle in Nußbach oder als Mitglied zahlreicher Vereine. „Daldo“, so sein Spitzname, agierte oft im Hintergrund, half im Dorf, wo er konnte. Dabei ging seine Hilfsbereitschaft weit über seine Tätigkeit als Hausmeister hinaus. Auch deshalb war er allseits sehr beliebt.

Großes Vorbild für die Jugend

Eine große Lücke hinterlässt Dold beim Tischtennisclub. Er war seit der Gründung im Jahr 1995 dabei und galt als eine der treibenden Kräfte. Von Anfang an war er im Vorstand tätig, seit 2001 bis zuletzt als stellvertretender Vorsitzender. Mit seiner Energie und Lebensfreude riss er andere mit. Er war für alle Mitglieder, besonders für die Jugend, die ihm sehr am Herzen lag, ein großes Vorbild. „Daldo“ stand von 1995 bis 2012 als aktiver Spieler an der Platte. Auch bei den meisten Mannschaftsausflügen sorgte er stets für gute Laune. Auch durch seine „Striebeli“, die er bei allen Bewirtungen des Vereins einführte, bleibt er sicherlich unvergessen. Bei der Feuerwehr war Dold ebenfalls aktiv von 1975 an. Während seiner 33-jährigen Dienstzeit führte er als Fahnenträger viele Festzüge an. Als Hausmeister sorgte er im Gerätehaus für Ordnung und Sauberkeit, agierte selbstständig und zuverlässig.

Vom Torwart zum Jugendleiter

Auch dem Sportverein Nußbach gehörte „Daldo“ über 60 Jahre an. Nach seiner aktiven Laufbahn als vorbildlicher Torwart war er 33 Jahre Vorstandsmitglied, davon 17 Jahre Jugendleiter. Aufgrund seiner Verdienste wurde er 1994 zum Ehrenmitglied ernannt. „Daldo“ war darüber hinaus aktiver Sänger im früheren Männergesangverein. In der Chorgemeinschaft war er langjähriges passives Mitglied. Auch der Trachtenkapelle gehörte er 52 Jahre als passives Mitglied an, ab 2007 als Ehrenmitglied.

Motor der Clowngruppe

Eine Leidenschaft Dolds war auch die Dorf-Fasnet. Als er zu der kleinen Narrenschar der Nußbacher Clowns hinzukam, formierte sich die Gruppe zu einer festen Größe bei den Fasnetumzügen in der näheren und weiteren Umgebung. Schnell wurde er zum unermüdlichen Motor der fröhlichen Gemeinschaft. Er hat das ganze Dorf mit seiner fröhlichen Art belebt. Als sich vor acht Jahren die „Sänger vom tiefen Tale“ zusammenfanden, um das Volksliedersingen in geselliger Runde zu pflegen, war „Daldo“ ebenfalls ein Mann der ersten Stunde. Sein ganzes Arbeitsleben verbrachte der Verstorbene in der Triberger Firma Arnold Dold. Auch dort wurde er von den Vorgesetzten und Mitarbeitern geschätzt und geachtet. Die Trauerfeier ist am Donnerstag, 16. Mai, ab 14 Uhr auf dem Friedhof, im Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Sebastian wird am Sonntag, 18. Mai, ab 8.30 Uhr des Verstorbenen gedacht.