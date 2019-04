von Susanne Kammerer und Christel Börsig-Kienzler

Am kommenden Sonntag laden die Triberger und Schonacher Einzelhändler wieder zum verkaufsoffenen Sonntag ein. In beiden Orten haben die am gemeinsamen Aktionssonntag im Frühjahr teilnehmenden Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Vielfältiges Programm mit diversen Aktionen

Die Händler freuen sich auf viele Besucher aus der Raumschaft und darüber hinaus, für die sie erneut ein vielfältiges Angebot bereithalten. In Schonach wird der gemütliche Einkaufsbummel mit einem Rahmenprogramm für die Familie sowie Verpflegung rund ums Dorf versüßt. So verkauft beispielsweise die achte Klasse der Realschule Triberg beim Wiha-Outlet Kaffee, Kuchen und Getränke. Weitere Verpflegungsstände für die Besucher und Spaziergänger gibt es auch noch im Haus des Gastes und beim Sport Hör.

Für musikalische Unterhaltung sorgt Erich Kaltenbach beim Moosi-Lesecafé. Im Schreibwarengeschäft Moosmann wartet auf die Besucher eine Versuchsstation mit verschiedenen Schwarzwaldleckereien. Ein virtuelles Erlebnis gibt es im VR-Simulator, bei dem die VR-Brillen von Bernd Kaltenbach ausprobiert werden können. Outlet und Ponyreiten: Wer eine neue Sonnenbrille braucht oder sich über neuste E-Bikes bei einer Ausstellung informieren möchte, ist bei den Fachgeschäften in Schonach am Sonntag genau richtig. Das Wiha-Outlet beteiligt sich zudem erstmals an der Aktion und hat Schraubendreher (B-Waren) nach Gewicht im Angebot, außerdem gibt es ein Glücksrad. Und auch an die Kinder wird in Schonach gedacht: Andi Hör und sein Team vom Beständerhof bieten Ponyreiten im Kurpark an.

Das weckt die kindliche Neugier: Das Triberg-Land kann im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 14. April kostenfrei besichtigt werden. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Fanfaren und Tanz: Die Musikunterhaltung übernimmt in Triberg erneut der Fanfarenzug. Er wird in der Innenstadt unterwegs sein und bis zum Triberg-Land ziehen. Dieses hat am Sonntag ebenfalls geöffnet – bei freiem Eintritt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Sie präsentiert den Besuchern als Besonderheit an diesem Tag das neue Model vom „Triberger Weihnachtszauber". Auf dem Marktplatz wird am Sonntag zudem erstmals von 15 bis 17 Uhr „Line Dance" mit Rocco Tiberi, einem Tanzlehrer aus den USA, für Kinder angeboten. Zuvor sind diese auch von 13 bis 15 Uhr zum Osterbasteln im Trollshop von Christina Schultzke, der neuen, stellvertretenden Vorsitzenden des Forums Handel und Gewerbe Triberg, eingeladen.

Die Musikunterhaltung übernimmt in Triberg erneut der Fanfarenzug. Er wird in der Innenstadt unterwegs sein und bis zum Triberg-Land ziehen. Dieses hat am Sonntag ebenfalls geöffnet – bei freiem Eintritt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Sie präsentiert den Besuchern als Besonderheit an diesem Tag das neue Model vom „Triberger Weihnachtszauber“. Auf dem Marktplatz wird am Sonntag zudem erstmals von 15 bis 17 Uhr „Line Dance“ mit Rocco Tiberi, einem Tanzlehrer aus den USA, für Kinder angeboten. Zuvor sind diese auch von 13 bis 15 Uhr zum Osterbasteln im Trollshop von Christina Schultzke, der neuen, stellvertretenden Vorsitzenden des Forums Handel und Gewerbe Triberg, eingeladen. Vorspielnachmittag: Auf viele Besucher freuen sich darüber hinaus das Team des Schwarzwaldmuseums und die Stadt- und Kurkapelle. Sie laden am Sonntag zum Vorspielnachmittag der Jungmusiker mit Einzel- und Gruppen-Auftritten ab 14 Uhr im Museumscafé ein und eröffnen damit dessen Saison musikalisch.

