von Maria Kienzler

Am Heiligabend wurden auch in den evangelischen Kirchen von Schonach, Schönwald und Triberg im Rahmen von festlichen Gottesdiensten Krippenspiele aufgeführt, die alle von Pfarrer Markus Ockert geleitet wurden.

Kein freier Platz mehr in der Trinitatis-Kirche

In der Triberger Trinitatis-Kirche gab es keinen einzigen freien Platz mehr, als die Feier begann. Neben dem Altar stand ein geschmückter Christbaum und davor war ein großer Esel und ein Ochse platziert. Gerhard Adam übernahm auf der Empore den Orgeldienst, aber auch der Flötenkreis unter der Leitung seiner Frau Beate umrahmte den Gottesdienst musikalisch.

Elfjährige liest auf der Kanzel

Nach der Eröffnung mit dem Lobgesang des alten Simeon begann schon das Spiel der Mädchen und Jungen um die Krippe. Die Regie führte die Kindergottesdienst-Leiterin Petra Eschle. Den biblischen Text las die elfjährige Anouk Stockburger auf der Kanzel vor, während sich Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem machten.

Auf der Suche nach dem Königskind

Sofort scharten sich die Engel um den Christbaum und vor allem die Weisen aus dem Morgenland machten sich auf die Suche nach dem Königskind, nachdem sie den Stern entdeckt hatten. König Herodes schickte sie nach Bethlehem, wo sie die Hirten trafen und mit ihnen in den Stall eilten.

„Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg“ und „Ich steh an deiner Krippe hier“ klang es durch das Gotteshaus. „Gott ist auch heute unter uns, er will uns in den Mitmenschen begegnen“, rief Markus Ockert den Gläubigen zu. Er schloss seine Predigt mit dem Aufruf, in allen Jesus zu sehen: „Jesus hat gesagt, was Ihr den Mitmenschen tut, das habt Ihr mir getan.“