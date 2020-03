Wie das Landratsamt am Montag informierte, gibt es nun je einen bestätigten Corona-Fall in Triberg und in Schonach.

Weitere Informationen, beispielsweise zur Zahl der Kontaktpersonen und in wie weit diese ermittelt werden konnten, konnte die Kreisbehörde nicht geben – angesichts der Vielzahl an Corona-Infizierten mittlerweile im Schwarzwald-Baar-Kreis und der damit verbundenen Aufgabenfülle für die Verantwortlichen im Gesundheitsamt. Im Kreis stieg die Zahl der Infizierten am Montag auf 80 Personen.