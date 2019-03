von Priska Dold

Genauso erfreulich wie das vergangene Vereinsjahr verlief auch die Hauptversammlung der Chorgemeinschaft Nußbach. Der Vorsitzende Josef Herdner wurde einstimmig im Amt bestätigt, Anneliese Dold erfuhr eine Ehrung für 60-jährige aktive Mitgliedschaft und die Auftritte der Sänger fanden immer viel Anklang. Josef Herdner sprach Dankesworte für die gute Unterstützung aus, die er erfahren habe.

Nach seiner Begrüßung ging es weiter mit den Protokollberichten. Simon Wiesenbach verlas in Vertretung der Chorleiterin Irina Hilser deren Jahresbericht. Sie freue sich über das gute Miteinander und auch über die gesanglichen Erfolge.

Eindrucksvoller Vortrag

Interessiert verfolgten die Mitglieder den Rückblick von Verena Nock. Höhepunkte waren 2018 das Patrozinium, das singende Dorf und der Tag des Liedes in Peterzell. Eindruckvoll wurden die Vorträge mit Bildern bereichert.

Trotz Fördermitteln und Zuschüssen sowie Einnahmen durch den Weihnachtsmarkt blieb nicht allzu viel in der Kasse übrig. Das ging aus dem Finanzbericht von Stefanie Kammerer hervor. Schuld daran waren die Ausgaben für die Renovierung des Probelokals. Die Kassenprüferinnen Claudia Duffner und Monika Kaltenbach bestätigten, die fehlerfreie Kassenführung.

Quote liegt bei 87 Prozent

Die Probenstatistik von Elisabeth und Franz Duffner zeigte: Der Probenbesuch allgemein liege über 87 Prozent. Die besten Probenbesucher waren Elisabeth Duffner, Gertrud Hery, Franz Duffner, Josef Duffner, Monika Kaltenbach, Helga Kammerer, Dorothee Pfaff, Egon Dold, Karlheinz Herrmann, Thomas Mertens, Fine Arnegger, Christa Herrmann, Raimund Rösler, Ingrid Kienzler und Rosi Reiner.

34 Sängerinnen und Sänger sind in der Chorgemeinschaft Nußbach, leider seien drei Austritte zu verzeichnen.

Die Entlastung des Vorstands leitete Ortschaftsrätin Birgit Kreyer, diese wurde auch gleich von der Versammlung gewährt. Zuvor jedoch bedankte sich Kreyer im Namen der Stadt- und Ortsverwaltung für die Vereinsarbeit, die immer eine Bereicherung fürs Dorfleben ist.

Vorstand wird einstimmig bestätigt

In den Reihen des Vorstands ergaben die Wahlen keine Änderungen: einstimmig wurden alle zu Wählenden in ihren Ämtern bestätigt: So gab es einstimmiges Votum für den Vorsitzenden Josef Herdner, für die Kassiererin Stefanie Kammerer, Schriftführerin Petra Kammerer, Protokollführerin Verena Nock und die beiden aktiven Beisitzer Angela Schätzle und Edwin Hilser.

Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Mertens bedankte sich bei Herdner für seine Bereitschaft, den Vorsitz wieder zu übernehmen. Ein weiteres Anliegen war für ihn, sich für kirchlichen Auftritte der Chorgemeinschaft zu bedanken. Er sei enttäuscht, dass von dieser Seite niemand an der Versammlung teilgenommen habe, so übernahm er diese Aufgabe als Pfarrgemeinderatsmitglied. Er hoffe, dass dies weiterhin so funktioniere, langfristig wolle er diesbezüglich im Moment nicht planen, sagte Mertens.

Die Ehrung von Anneliese Dold, die seit 60 Jahren aktiv mitsingt, wurde mit viel Beifall begleitet. Herdner lobte ihren uneigennützigen Einsatz im Verlauf der ganzen Jahre. Josef Herdner zeichnete auch Stefanie Kammerer und Petra Kammerer für zehnjährige Mitgliedschaft aus, verbunden mit Dankesworten, da beide bereit seien, im Vorstand mitzuarbeiten.