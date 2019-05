von Rita Bolkart

Die CDU-Kreistagskandidaten des Wahlkreis IV, der St. Georgen, Triberg, Schonach und Schönwald umfasst, informierten sich im Sägewerk Rombach bei Sägewerksbesitzer Herbert Rombach und seiner Tochter Carina. Herbert Rombach stellte die Entwicklung des Sägewerks von seiner Gründung 1885 bis zum aktuellen Stand vor. Ursprünglich als Zubrot zur Landwirtschaft eingerichtet, präsentiert sich heute der Familienbetrieb auf dem Rensberg als Lieferant mit einer breiten Produktpalette für Sonderanfertigungen dar.

„Wir veredeln, imprägnieren, hobeln, trocknen und leimen“, beschrieb Herbert Rombach dei Arbeit. Dabei „können wir Dinge machen, die die großen Sägewerke nicht wollen und nicht können.“ So werden alle Nadelhölzer verarbeitet, auch Nischenprodukte wie die Weymouthkiefer oder Lärchenholz.

Bei einem Sägewerksrundgang faszinierte die Kreistagskandidaten besonders die Konstruktionsvollholz-Werkshalle. Herbert und Carina Rombach erläuterten die Produktionsschritte und die Möglichkeiten, die dieser Betriebszweig eröffnet. Bei laufendem Betrieb verschafften sich die Kandidaten ein eindrückliches Bild über den Zuschnitt, das Verzahnen und Verleimen bis hin zum fertigen Produkt. Dies wird entsprechende der Bestellung zugeschritten, gebündelt und verpackt.

Im Aufenthaltsraum kamen im Anschluss weitere Themen zur Sprache. Große Sorge bereitet Herbert Rombach die aktuelle Situation im Forst, insbesondere nach den Trockensommern 2016 und 2018. Weitere Trockenjahre, so seine Befürchtung, könnten die Wälder so nachhaltig verändern, wie sich das aktuell noch keiner vorstellen könne. Und wo solle dann der Rohstoff für den Holz verarbeitenden Betrieb herkommen, erläuterte er den Kreistagsbewerbern. Zumal sich, das wurde in der gemeinsamen Diskussion deutlich, auch Weißtanne und Douglasie nicht als die Zukunftslösung herauskristallisieren und auch der Zustand der Laubhölzer zunehmend Fragen aufwerfe. Zudem, da war sich Rombach mit den Kreistagsbewerbern einig, werde der Waldumbau noch einige weitere Generationen brauchen.

Lob für Breitbandausbau

Die Infrastruktur war ein weiteres Thema, das in der Runde erläutert wurde. Herbert Rombach lobte die Breitbandinitiative des Zweckverbandes zur Erschießung der Außenbezirke, die zugleich die Stromversorgung in diesem Bereich optimierte.

Als dringend notwendig erachtete Rombach die Sanierung der Straßen im Außenbezirk, wie er an seiner Zufahrt deutlich machte. Die Zeiten, in der ein Lastwagen pro Tag auf dem Hof stehe, wären lange vorbei und gerade im Winter stellt die Lage des Sägewerks für ortsfremde Fahrer eine Herausforderung dar.

Kritisch bemängelte Herbert Rombach den bürokratischen Aufwand und den zunehmenden Arbeitskräftemangel. Abschließend dankte CDU-Landtagsabgeordneter Karl Rombach für den informativen Abend.

