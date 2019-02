von Hans-Jürgen Kommert

Eigentlich hätte es ein riesiges zweitägiges Fest werden sollen, das 25-jährige Bestehen der Burghexen Triberg. Doch dabei spielten die Behörden nicht so mit, wie sich das die Veranstalter gedacht hatten.

Ein enormer Verwaltungsakt durch die Vorgaben wäre das gewesen, was ein so kleiner Verein nicht hätte bewältigen können. So wurde aus einem zweitägigen Fest ein Trotzfest, das wegen der Übersichtlichkeit mit ausschließlich geladenen Gästen ein wesentlich einfacheres Sicherheitskonzept benötigte – eine Riesensause wurde es dennoch.

Es herschte beste Stimmung im Saal und ebenso vor dem Kurhaus. Dafür sorgten unter anderem allein ein Dutzend Guggenmusiken, die abwechselnd bis Mitternacht auf der Treppe zum Kurhaus oder auf der Kurhaus-Bühne musizierten – mal melodischer, mal zünftig laut, wie es einer der Musikanten ausdrückte.

Die Stimmung ist großartig, unter den Guggenmusiken wird begeistert gefeiert, die in ihren farbenfrohen Kostümen für die Zuschauer ein richtiger Hingucker sind. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Angetan mit höchst fantasievollen Kostümen, teilweise mit aufwendiger Gesichtsbemalung oder mit fürchterlichen Schwellköpfen wie die „Tschäddärä“ aus Lörrach, die eher schweizerisch geprägt waren, unterhielten die Guggen aufs Feinste, wenn man kein Symphonieorchester erwartet hatte. Der Start war eher verhalten mit den „Randehüüler“, die tatsächlich aus der Schweiz kamen, allerdings eine eher kleine Guggenmusik, die dennoch Stimmung machte. Ein Hingucker waren die „Wiibergugge Quaakdäsche“ aus Weil, schon deshalb, weil sie ausschließlich mit Frauen besetzt sind. In Komplettbesetzung war die Bürgerwehr aus Peterzell angetreten: Zunächst zeigten die „Engelegoaschter“ in voller Montur mit Larve einen tollen Tanz, später trat die begeistert gefeierte Guggenmusik „Bloos-Arsch“ auf die Bühne.

In Feierlaune waren indes die vielen Gastzünfte aus der Stadt, der Nachbarschaft und aus der weiteren Umgebung.

Unterstützt wurden die Hexen durch die Schillersteinhexen sowie die Mitglieder der Stabhalterei Freiamt. „Ohne die Hilfe unserer Freunde wäre dieses Fest kaum möglich gewesen“, stellte die Vorsitzende fest.

Bild: Hans-Jürgen Kommert