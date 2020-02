Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße auf der Sommerau bei St. Georgen gekommen. Ein in Richtung Nußbach fahrender Kleinwagen ist in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden SUV zusammengestoßen.

Bild: Roland Sprich

Dabei wurden die beiden Fahrer, die jeweils alleine in ihrem Fahrzeug saßen, verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz behandelt. Die Feuerwehren aus Triberg und Nußbach waren mit 18 Einsatzkräften vor Ort, um den Brandschutz sicherzustellen.

Die Bundesstraße war während der Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt, später rollte Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.