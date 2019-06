Dass das Liedersingen schon längst ein Erfolgsmodell ist, hat sich bei Jung und Alt herumgesprochen. Nicht umsonst konnten die Musikanten heuer im Triberger Landgasthof „Zur Lilie„ einen besonderen Auftritt feiern – nämlich ihren mittlerweile 70.

Dabei hatten sie im Jahr 2005 sehr bescheiden angefangen. Es waren lediglich ein paar Auftritte des Duos geplant. Was sich daraus entwickelte, verwunderte letztendlich nicht, denn das Publikum war von der Möglichkeit, mitzusingen, hellauf begeistert. Mit ein Grund, dies auch tun zu können, war ein Liederbuch, das Kienzler im stillen Kämmerlein konzipiert hatte.

Den Anlass dazu beschreibt der Autor bereits im Vorwort seines ursprünglich 96-seitigen Buches, in dem 170 Lieder aufgelistet sind: „Da in geselliger Runde meistens nur die erste Strophe eines Liedes bekannt ist, und die weiteren mit ‚la, la, la‘ gesungen werden, habe ich dieses Liederbuch zusammengestellt.“

Deshalb brauchte es nur wenige Zutaten, um die Idee der Liederabende von Hirt und Kienzler erfolgreich umzusetzen: begeisterte Akteure, Instrumente, das Liederbuch und ein gut gelauntes Publikum. Später hatte das Liederbuch etwas an Stärke zugenommen, denn im Januar 2007 kamen weitere 110 Texte dazu, sodass jetzt das Repertoire 280 Lieder umfasst. Die Palette kann sich sehen lassen, denn von A wie „Am Tag als der Regen kam“ bis Z wie „Zwei kleine Italiener“ ist eine große Vielfalt vorhanden.

Aber auch vom hängenden „Tom Dooley“ ist der Liedtext vorhanden. Und so können die Besucher in diese traurige Ballade aus dem Jahr 1958 mit einstimmen. Aber auch Fastnachts- und Weihnachtslieder dürfen in dem Buch nicht fehlen.

Aus Kreisen des Publikums erhielten die beiden Musikanten im Jahr 2008 Verstärkung, denn der ebenfalls in Triberg geborene und musikbegeisterte Siegfried Schwab gesellte sich mit seiner Steirischen Harmonika hinzu und begleitet das Duo bei ihren Veranstaltungen in der „Lilie“.

Aus Anlass des 70. Auftritts in der „Lilie“ spendierte Wirtin Erika Smetanjuk den begeisterten Gästen ein perlendes Getränk und erhob das Glas auf weiteres erfolgreiches Liedersingen.

Weitere Auftritte

70 Auftritte in der „Lilie“ sind eine stolze Zahl. Dennoch wurden diese noch an einem anderen Veranstaltungsort getoppt: Seit 2009 treten die Musiker nämlich auch in der „Waldau-Schänke“ im Königsfelder Ortsteil Buchenberg auf. Und dort begeisterten sie bereits über einhundert Mal ihr Publikum. Das Gasthaus schreibt auf seiner Internetseite: „Sie haben Freude am Singen in lockerer Runde? Dann besuchen Sie uns an jedem zweiten Donnerstag im Monat zum Volksliedersingen mit Gitarre und Ziehorgelbegleitung durch die Herren Bertram Kienzler und Joachim Hirt.“ In der Asklepios-Klinik in Triberg sind die rührigen Instrumentalisten ebenfalls gern gesehene Gäste und erfreuen dort vorwiegend die Patienten. Die Kapelle kann zudem für private Feste gebucht werden.