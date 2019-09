von Karl Volk

Jedes Jahr schließt sich mit dem Pfarrfest in Gremmelsbach der Reigen der Dorffeste. Das Fest begann am späten Vormittag mit den Kindergartenkindern und jüngeren und älteren Schülern mit einem Gottesdienst in der Kirche.

Irina Hilser begrüßte die Kinder und ihre Eltern, Großeltern und Freunde. Nach ihrem feierlichen Einzug sammelten sich die Kinder im Chor und sangen freudige, religiöse Lieder, Natalie Damm begleitete sie auf dem Keyboard. In allen Liedern und Gebeten stand Jesus im Mittelpunkt als treuer Begleiter in allen Lebenslagen. Echt kindgemäß boten die Lieder viel Rhythmus und Bewegung. In Wechsel wurden Hände, Füße und der ganze Körper bewegt – gemäß dem Motto „Lasst uns stampfen, lasst uns tanzen“.

Kinder als Jünger

Mit dem Thema „Gottvertrauen“ wurde auch das Evangelium ausgewählt: der Sturm auf dem Meer, vorgetragen von Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner. Und diese Erzählung spielten die Kinder nach. Als Jünger saßen sie mit Jesus im Boot. Die stürmischen Wellen wurden mit einem hochgeschlagenen blauen Tuch erzeugt. Jesus aber schlief. Er wurde geweckt und brauchte nur mit dem Satz „Sei still!“ dem Sturm Einhalt zu gebieten. Die Wasserfläche war sofort glatt. Anja Finkbeiner interpretierte die biblische Szene für die Kinder. Den einzelnen Menschen bläst der Wind ins Gesicht. Jesus ist für sie da, ihn darf jeder wecken und zu ihm beten.

Irina Hilser dankte allen Mitwirkenden, besonders den kleinen Sängern und Schauspielern. Zum Ausgang spielte Natalie Damm auf dem Keyboard. Begleitet wurde sie von ihrer kleinen Tochter Nina auf ihrer Flöte.

Die Musikkapelle unterhält die Besucher des Pfarrfestes im Dorfgemeinschaftshaus mit zünftiger Blasmusik. | Bild: Karl Volk

Fortsetzung im Dorfgemeinschaftsraum

Im Dorfgemeinschaftsraum traf man sich wieder. Mittagszeit war es inzwischen geworden. Speis und Trank standen bereit, die Musikkapelle unter Leitung von Slawomir Moleta stellte sich auf zum „Bozener Bergsteigermarsch“. Das Orchester spielte zwei Stunden lang klassische und moderne Blasmusik.

Kinder bauen Hütte

Namens der Pfarrgemeinde konnte Paul Kammerer eine große Zahl von Gästen begrüßen, und diese nutzten die Stunden zu freundschaftlichen Gesprächen. Irina Hilser bot im Gang eine Malstunde an. Kinder konnten mit leuchtenden Wasserfarben Papageien anmalen. Jungen nahmen die Gelegenheit wahr, im Wald unter der Schwarzwaldbahn eine Hütte aus Ästen und Farn zu bauen, konnten aber nicht dafür garantieren, dass sie bis zum Abend bezugsfertig würde. Anja Finkbeiner lobte zum Ausklang des Festes die Einsatzbereitschaft der Mini­stranten – vom Backen der Waffeln bis zum Servieren der Speisen.