von Hans-Jürgen Kommert

Der Grundkurs 2018 hatte etwa 20 Teilnehmer. Im Aufbaukurs ging es jetzt zunächst um die Vermehrung der Völker durch Bildung von Ablegern. Acht Teilnehmer hatten sich eingefunden. Ein Gutteil davon waren Neulinge, hatten also am Grundkurs nicht teilgenommen.

Das Futter macht die Königin

Daher gab es für alle noch einmal eine kurze Schulung: Wie sieht die Arbeiterin aus? Woran erkenne ich die männliche Biene, den Drohn und sein weibliches Pendant, die einzige voll fortpflanzungsfähige Biene, die Königin. Dabei entstehen die Drohnen aus Eiern, die die Arbeiterinnen legen und die daher unbefruchtet sind. Im gesamten Volk sind die Drohnen diejenigen Bienen, die zur Entwicklung die längste Zeit brauchen – etwa 24 Tage, sie leben zwei bis drei Monate lang.

Die (Sommer-)Arbeiterinnen haben zum einen mit sechs Wochen das kürzeste Leben, werden allerdings auch in nur 16 Tagen zur fertigen Biene. Im Prinzip regelt die Arbeiterin die gesamte Fortpflanzung. Sie sorgt für die Entstehung der Drohnen – und ebenso für die Entstehung der Königin. Nur die entsprechende Futtergabe entscheidet, ob aus einem Ei eine Arbeiterin oder eine Königin entsteht.

Die Königin legt 3000 Eier am Tag

Es gibt mehrere Gründe dafür zu sorgen, dass eine Königin nachgezogen wird. Die Königin hat nach 21 Tagen Entwicklungszeit eine Lebensdauer von bis zu fünf Jahren. Beim Hochzeitsflug wird sie von vielen Drohnen begattet. Danach hat sie eine einzige Aufgabe: Sie legt Eier – bis zu 3000 Stück pro Tag in der absoluten Hochsaison. Stirbt eine Königin, so schaffen die Arbeiterinnen aus einem Ei eine Nachfolgerin.

Doch es gibt auch noch andere Gründe, warum ein Volk Königinnen erzeugt: wenn es dem Bienenvolk zu eng wird in seiner Behausung. Dann beginnt nämlich die Schwarmzeit. Sobald die neue Königin schlüpft, sorgt sie zunächst dafür, dass weitere Konkurrenz ausgeschaltet wird – sie sticht noch nicht geschlüpfte Königinnen schlicht mit ihrem Stachel ab.

Der alten Königin wird es zu eng

Die alte Königin dagegen verlässt normalerweise die zu eng gewordene Behausung noch vor dem Schlüpfen der Nachfolgerin und nimmt dabei etwa die Hälfte des Volkes mit. Ein solcher Schwarm wird sich zunächst sehr schnell in nächster Umgebung des Bienenstocks sammeln und orientieren. Wird er in dieser Phase eingefangen, ist für den Imker alles gut – ansonsten ist er oft unauffindbar weg.

Daher werden Imker und Imkerinnen alles dafür tun, um die Bildung eines Schwarms zu verhindern. Und genau das demonstrierten Helmut Finkbeiner und sein Stellvertreter Mario Ferdani den Neulingen. Dazu gebe es mehrere Möglichkeiten, so die beiden erfahrenen Imker. Dabei wird ein vorhandenes Volk geteilt – im vorliegenden Fall ein Schwarm aus dem vergangenen Jahr.

Neue Königin aus frischer Brut

Zum einen könne ein Flugling gebildet werden, indem die Königin entnommen und mit vorhandenen Brut- und ausreichend Futterwaben an einen anderen Standort verbracht wird. Die Flugbienen kehren zurück an den alten Standort und finden einen weisellosen Stock vor, einen Stock ohne Königin. Sie werden nun aus frischer Brut eine neue Königin heranziehen.

Werden zugleich weitere Waben mit reichlich Brut entnommen und diese mit ausreichend Bienen und auch Futter in eine neue Behausung gesetzt, so bilden sich aus einem schwarmbereiten Volk drei neue Ableger – wie das auch im Lindengrund in Triberg passierte. „Wenn auf einer entnommenen Wabe bereits Weisel–(Königinnen)-Zellen angelegt sind, macht es durchaus Sinn, diese in den Ableger einzubeziehen, das ergibt in aller Regel sehr starke Königinnen“, zeigte Helmut Finkbeiner auf Nachfrage auf.

Nachdem nun aus einem Schwarm drei junge Völker gebildet wurden, werden diese erst einmal einige Wochen in Ruhe gelassen – die beiden weisellosen Ableger werden an einen anderen Ort verbracht, da sie ansonsten dazu neigen würden, zu ihrer alten Behausung zurück zu kehren.