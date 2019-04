von Lukas Nagel

Dringender Handlungsbedarf besteht beim Thema Feuerwehrgerätehaus. Darüber sind sich die CDU-Kandidaten für die Kommunalwahl nach einer Besichtigung mit Kommandant Jens Wallishauser im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung einig. Auf Dutzende Mankos machte Gesamtkommandant Jens Wallishauser im und rund um das Spritzenhaus aufmerksam. Schon zu Beginn wurde eines der Hauptprobleme sichtbar: Es gibt zu wenig Platz in den alten Gemäuern.

„Ein Gerätehaus aus dem Jahr 1905 hat in der Raumschaft keiner mehr“, sagte Wallishauser lachend und erklärte, dass im vorderen Teil des Gebäudes vor dem Ausrücken die Spiegel der Fahrzeuge eingeklappt werden müssen, damit sie durch die Tore, die mittlerweile schon zum dritten mal geschweißt, aktuell aber schon wieder verrostet sind, hinausfahren können. Nicht mehr zeitgemäß seien auch die offenen Spinde in den Garagen: Zum Teil hätten die Floriansjünger weniger als einen Meter zwischen Kleideraufbewahrungsort und Fahrzeug Platz, um sich in aller Eile umzuziehen.

Im Hinterhof befinden sich weitere Garagen. Ein dort geparktes Löschfahrzeug aus dem Jahr 1998 kommt langsam in die Jahre und passt mit einer Höhe von 3,50 Metern gerade noch so auf seinen Parkplatz. „Fakt ist: Wenn wir ein neues Löfschfahrzeug kaufen, haben wir ein Garagenproblem“, bemerkte der Kommandant: Neue Fahrzeuge werden immer größer, ein neues Löschfahrzeug wird wegen der zu geringen Raumhöhe keinen Platz mehr finden.

Weitere Mängel wie das Fehlen eines Raums für die Jugendfeuerwehr, Platzmangel in der Atemschutzwerkstatt, ein zum Wenden viel zu kleiner Hof, Mängel am ehemaligen Schlauchturm, der sich in den 90er-Jahren bedenklich Richtung Schwendistraße neigte und seither von innen mit aufgemauerten Steinen am Umfallen gehindert wird, sowie deutlich sichtbarer Renovierungsbedarf beispielsweise bei den Fenstern im ausgebauten Schulungsraum wurden den Kandidaten während des gut einstündigen Rundgangs vor Augen geführt. „Nur so weitermachen wie bisher geht nicht“, ist sich Wallishauer in Bezug auf das Gerätehaus sicher. Deshalb laufen Planungen für einen Neubau schon seit Jahren. Auf einen Standort konnte man sich jedoch zunächst innerhalb der Wehr, dann mit der Gemeinde nicht einigen.

Nach einem weit zurückliegenden Beschluss des Gesamtausschusses zu Gunsten des alten Standorts wurden die Planungen für einen Neubau jüngst konkreter. Doch die stellten sich laut Wallishauer als äußerst schwierig dar. Die Stützmauern der Schonach müssten komplett erneuert werden. Einen Bau in Stahlkonstruktion verhindere das Wasserwirtschaftsamt aufgrund von Hochwassergefahr. „Das würde die Kosten enorm in die Höhe treiben“, ist sich der Kommandant sicher, der nicht nur deshalb für einen Bau auf dem ehemaligen Kik-Areal plädiert. 60 Prozent der Einsätze seien talwärts und eine eventuelle Erweiterung für die Einbeziehung der Teilortswehren in ferner Zukunft möglich.

Ratsmitglied Klaus Wangler sicherte die Unterstützung seiner Fraktion zu und berichtete, dass sich der Ältestenrat jüngst schon dafür stark gemacht habe, in Zukunft einen Vertreter jeder Gemeinderatsfraktion zu den Beratungen über Standort und Neubau zu entsenden. „Wir sind uns einig, dass ein Neubau notwendig ist, und das Kik-Areal wäre ein idealer Standort“, formulierte Wangler. Sein Fraktionskollege Reinhard Storz forderte den Kommandanten auf, sich mit seiner Abteilung klar für einen Standort zu positionieren und das Anliegen bei der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat vorzubringen. Ein Problem gibt es dennoch am ersehnten Standort: Um das Areal herrscht seit längerem ein Konflikt zwischen der Stadt Triberg und einer Immobiliengruppe: der Ausgang ist ungewiss.