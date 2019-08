von Hans-Jürgen Kommert

Im Jahr 2016 erstmals angeboten hatte sich das Reiten bei Angela Kammerer auf deren Reiterhof in Nußbach schnell als absolutes Highlight entpuppt – vor allem für Mädchen. Auch in diesem Jahr waren die maximal zehn Plätze so schnell ausgebucht. Die Ferienprogrammmacher freuten sich, dass Angela Kammerer kurz entschlossen eine zweite Abteilung ermöglichte.

In einem der hintersten Winkel Nußbachs

Insgesamt 17 Anmeldungen lagen am Ende vor, diesmal waren auch drei Jungs dabei. Kaum eines der Kinder saß erstmals auf einem Pferd, die Mehrzahl brachte schon mehr oder weniger Erfahrung mit. Bereits in den Morgenstunden machten sich sieben Kinder auf, um in einen der hintersten Winkel Nußbachs, Auf Ecken, zu kommen. „Reiten auf gut ausgebildeten Pferden in angenehmer Familienatmosphäre“, versprach der Flyer – und er hatte nicht zu viel versprochen.

Freihändig sitzend im Sattel

In Ruhe, so meinte Angela Kammerer, werde den Kindern der Umgang mit dem Pferd, das Striegeln, Putzen, Aufzäumen und Satteln nähergebracht. Auch das Führen eines solch edlen Rosses bis hin zu einem Ausritt in die Natur rund um den kleinen Reiterhof war geplant. Und da die Pferde bereits gesattelt waren, wurde die Putzaktion auf das Ende verschoben. Daher ging es zunächst auf den Reitplatz, wo es erste Übungen auf dem Pferd gab, freihändig sitzend im Sattel. Und dann ging es ab ins Gelände, ein Teil hoch zu Ross, der andere zu Fuß dabei.

Aufgesessen wird von links

Vor allem das Aufsitzen wurde hier geübt – von links, wie das die Pferde gewohnt sind, weil über die Jahrhunderte die Ritter, später dann die Kavallerie die ersten Reiter waren – und die trugen auf der linken Seite Schwert oder Säbel, so dass ein Aufsteigen auf der rechten Seite gar nicht möglich gewesen wäre. Einen anderen Grund dafür gebe es eigentlich nicht, dem Pferd kann es nämlich egal sein, von wo aufgestiegen wird.

Wenn man vom Ausreiten kommt, ist Pferdpflege angesagt: Auch das wird den jungen Teilnehmern beim Ferienprogramm gezeigt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Mit viel Spaß waren die Mädchen dabei, als es hieß, absatteln und putzen. Mit feinem Auge hatte Angela Kammerer, genannt Anschy, die Mädchen auf die Pferde verteilt, die diese auch beim Putzen betreuten. Reichlich Hilfe war da, denn viele ihrer Reitschülerinnen waren gekommen, um ihrer Reitlehrerin zu helfen. Als alle wieder wohlbehalten auf dem Hof waren, durften sich die Helferinnen auf die Pferde schwingen und selbst ein wenig reiten, die anderen durften sich bei der Reitlehrerin noch ein kleines Eis als Belohnung abholen.