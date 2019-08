von Hans-Jürgen Kommert

Nach der Offenlage ist der Gremmelsbacher Bebauungsplan „Wundervolles Wiesenbett“ in der ersten Änderung nun nach Einarbeitung der eingegangenen Stellungnahmen rechtsgültig und wurde einstimmig als Satzung verabschiedet.

Drei Bauplätze im Eichendorffweg

Neu ist der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Eichendorffweg“ in Triberg, wo drei Bauplätze entstehen sollen. Es seien bereits Kaufinteressenten vorhanden, meinte dazu Bürgermeister Gallus Strobel. Beate Adam (CDU) meinte, dies sei schon länger ein Anliegen. Burkhart Müller (CDU) wollte zunächst wissen, ob diese Brachflächen im Besitz der Stadt seien, was Strobel verneinte, dennoch könne er sich vorstellen, dass die Planung ausgeweitet werde. Wie denn das Baugebiet angedient werden solle, wollte Bernhard Fehrenbach (FWV) wissen. Neben der Erschließung durch den Eichendorffweg sei eine Einfahrt „von oben“ denkbar, so der Bürgermeister.

Über die Hausnummern machte sich Ute Meier (SPD) Gedanken, doch Strobel zeigte auf, dass man hier auch mit 1a, b und so weiter agieren könne. „Die vorhandenen Nummern werden definitiv nicht geändert“, beruhigte er.

Die Größe der Bauplätze war Michael Hummel (FWV) wichtig. „Es werden schöne Bauplätze mit 800 bis 1000 Quadratmetern“, versprach der Schultes. Einstimmig brachte der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans auf den Weg.