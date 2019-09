von Hans-Jürgen Kommert

Immer öfter kamen zuletzt Zweifel in Sachen Anbau an das Triberger Pflegeheim St. Antonius auf. Aufsichtsrat und Vorstand des Sozialwerks Schwarzwald verweisen jetzt darauf, dass es nach einer längeren Atempause mit einem neuen Rohbau-Unternehmen weitergeht.

Der Bau selbst habe lange geruht, nachdem zunächst die Stützmauer zur Bergstraße hin durch viele Betonsäulen verstärkt werden mussten. „Auf Nachfrage teilte uns das Rohbauunternehmen mit, dass es aufgrund der Auftragslage frühestens im November mit dem Ausbau beginnen kann“, teilte dazu der Aufsichtsratsvorsitzende mit, Bürgermeister Gallus Strobel.

Gute Erfahrungen

„Wir haben dann gemeinsam mit dem Architekten den Vertrag aufgelöst und die Arbeiten neu ausgeschrieben. Mit dem jetzigen Unternehmen, der Firma Rendler Bau, konnten wir bereits beim Bau des neuen Edeka-Markts sehr gute Erfahrungen machen. Die Firma hat am 1. September ihre Arbeit aufgenommen und zunächst den Standplatz des Krans betoniert. Der wird noch in dieser Woche aufgestellt“, so die Mitglieder des Aufsichtsrats.

In diesem Zusammenhang weist Strobel darauf hin, dass im Parkbereich gegenüber des Pflegeheims derzeit absolutes Halteverbot bestehe – große Lastwagen müssten rückwärts in die Baustelle einfahren, was nur möglich sei, wenn dieser Bereich freibleibe.

24 Zimmer entstehen

Mit dem Anbau verbunden, werden zunächst 24 Einzelzimmer entstehen, „damit werden gesetzliche Vorgaben umgesetzt, nach denen wir zukünftig nur mehr Einzelzimmer anbieten dürfen“, sagte Strobel. In einer Übergangszeit werden für einige Zeit Plätze für mehr als 90 Bewohner zur Verfügung stehen, die auch dringend gebraucht würden, sagte der Vorstandsvorsitzende Norman Herr.

Mehr als fünf Millionen Euro werde der Anbau kosten, einen Teil davon gibt es als Zuschuss sowohl von der Stadt Triberg als auch von der Erzdiözese Freiburg. Dennoch weisen die Mitglieder des Aufsichtsrats darauf hin, dass weder Kirche noch Stadt Träger seien. Zum Aufsichtsrat gehören neben Strobel auch seine beiden Stellvertreter Pfarrer Andreas Treuer und – seitens der evangelischen Kirchengemeinde – Klaus Hermann sowie Aufsichtsratsmitglied Siegfried Arnold.

Kleiner Verein

„Wir sind ein relativ kleiner Trägerverein, das Sozialwerk Schwarzwald, das zu besten Zeiten mehr als 800 Mitglieder hatte – derzeit sind es nur mehr rund die Hälfte“, so Strobel. Dieser kleine Verein stelle sich der Herausforderung, den Großteil der Kosten zu tragen. „Nach wie vor sind wir dringend auf Spenden angewiesen“, stellt der Aufsichtsrat fest.