von Christel Börsig-Kienzler

Aufgrund des nicht erwarteten, überwältigenden Erfolgs des 2017 herausgebrachten Buchs „Unser Triberg – Fotodokumente aus längst vergangenen Tagen“, erscheint nun auf vielfachen Wunsch aus der Bevölkerung Anfang Dezember das zweite Buch mit historischen Bildern aus der Wasserfallstadt.

Was die beiden Triberger Autoren Armin Kienzler und Dieter Stein nicht zu glauben hofften, trat ein: Innerhalb kürzester Zeit war die Erstauflage vergriffen und sie mussten mehrere Nachdrucke in Auftrag geben.

Nachdem die Nachfrage nach dieser ersten Fotodokumentation bis heute ungebrochen ist, entschloss sich das heimische Autorengespann, erneut in den Archiven nach weiteren seltenen Aufnahmen zu suchen, was, will man den Urhebern des Buches glauben, wieder bestens gelang.

Ein Großteil der entdeckten Bilder entstammt dem Fundus des Triberger Fotohauses Gustav Carle sowie dem heute nicht mehr existierenden Fotogeschäft Horst Günter.

„Wir haben die Bildauswahl wiederum mit größter Sorgfalt vorgenommen und uns auch um eine möglichst genaue zeitliche Zuordnung bemüht. Leider wurden seinerzeit die archivierten Fotos nicht mit einem konkreten Datum versehen, sodass wir versuchten, anhand anderer Kriterien eine Datierung vorzunehmen. Aber wir sind uns sicher, dass es bei der Zuordnung dieser Fotos auf ein paar Jahre hin oder her nicht unbedingt ankommt. Wichtig ist uns nur, dass wir sie erneut den historisch Interessierten präsentieren können. Dass auch die Stadt Triberg erneut von der Qualität des Buches überzeugt ist, manifestiert sich im Vorwort von Bürgermeister Gallus Strobel und das freut uns besonders“, verrieten Kienzler und Stein.

Auf die Aufmachung des Buches angesprochen, sagte Stein: „Wir sind bewusst unserer Linie treu geblieben. Das heißt, das große Bildformat beizubehalten und das Ganze nicht mit überbordenden Texten zu versehen. Ebenso haben wir wieder ein hochwertiges Kunstdruckpapier verwendet, um die Brillanz der Bilder hervorzuheben. Das Buch wird, im Gegensatz zum Vorjahr, 56 anstatt 54 Seiten haben und trotzdem haben wir den bisherigen Preis nicht verändert und verlangen nach wie vor nur zehn Euro. Wir wollen an unserer Dokumentation nichts verdienen, sondern sie durch den äußerst günstigen Preis einer möglichst großen Leserzahl zugänglich machen.“

Um mehrere zeit- und kostenaufwendige Nachdrucke zu vermeiden, haben die Herausgeber die Anzahl der Gesamtauflage der des ersten Buchs angepasst. Kienzler und Stein hoffen, dass sich möglichst viele die Lektüre unter den Christbaum legen werden, denn das neue Werk wird rechtzeitig zu Weihnachten erhältlich sein. Bereits ab Mitte November kann es in der Triberger Buchhandlung Schönenberger vorbestellt werden, während der offizielle Verkauf ab Advents-Samstag, 1. Dezember, stattfindet.

Die traditionelle Saisonabschlussfeier „Rum isch rum“ zum Ende der Tourismus-Sommersaison 2018 findet am Sonntag, 28. Oktober, ab 11 Uhr im Triberger Kurhaus statt.

Neben einem kurzen Jahresrückblick von Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold über die vergangene Tourismussaison wird der Triberger Armin Kienzler einige eher unbekannte historische Aufnahmen vom Stadtgebiet zeigen. Solche sind auch im neuen Fotobuch „Unser Triberg Band 2 – Fotodokumente aus längst vergangenen Tagen“, das er mit Dieter Stein zusammen rechtzeitig vor Weihnachten auf den Markt bringt, zu sehen.

Musikalisch gestaltet den Saisonabschluss die Stadt- und Kurkapelle Triberg. Den Schlusspunkt der Veranstaltung bildet wieder das „Rum-isch-rum-Lied“. Eingeladen sind alle Einheimischen, Feriengäste und alle Leistungsträger aus dem Tourismusbereich. Der Eintritt ist frei.

