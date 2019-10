Auf einer Länge von 109 Kilometern präsentiert sich der neue zertifizierte Wanderweg Wasserweltensteig, der von Deutschlands höchsten Wasserfällen in Triberg bis zum Rheinfall in Neuhausen im Kanton Schaffhausen führt. Nachdem der grenzüberschreitende Fernwanderweg bereits am 25. Mai in Blumberg seiner Bestimmung übergeben wurde, ist nun auch die Beschilderung in vollem Umfang umgesetzt.

Von Wasserfall zu Wasserfall

Aus diesem Grund findet eine offizielle Eröffnung der Tour am Startort am Donnerstag, 31. Oktober, statt. Start ist um 11 Uhr an der Wasserfall-Hauptkasse in Triberg. Zu diesem Termin werden Vertreter des Landratsamts als Initiatoren des neuen Wanderwegs sowie Vertreter der Wandervereine und des Schwarzwaldvereins erwartet.

Erste halbe Etappe mitwandern

Alle Wanderfreunde sind eingeladen, bei der Eröffnung dabei zu sein und im Anschluss auch eine erste halbe Etappe mit Start- und Endpunkt in Triberg mit zu erwandern. Die Tour führt durch das Wasserfallgebiet und weiter über die Adelheid, Wittenbach sowie das Obere Waldhäusle und wieder zurück an den Ausgangspunkt nach Triberg.

Drei Stunden Gehzeit für neun Kilometer

Für die rund neun Kilometer lange Tour sind knapp drei Stunden Gehzeit eingeplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geführt wird die Tour vom Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins, Ortsgruppe Triberg, Wolfgang Gissler.

Wanderweg der Spitzenklasse

Der Wasserweltensteig zählt laut Stadtverwaltung zur Spitzenklasse deutscher Fernwanderwege. Er wurde von den Spezialisten des Deutschen Wanderinstituts Kilometer um Kilometer nach 34 Erlebniskriterien untersucht und bewertet.

Natürliche und kulturelle Attraktionen

Bei der Zertifizierung werden vor allem die natürlichen und kulturellen Attraktionen, die sich gleichmäßig über den Weg verteilen, die herrlichen Ausblicke sowie die Markierung und wegweisende Beschilderung als besonders positiv bewertet. Der Wasserweltensteig bestand die Prüfung und darf sich als Premiumwanderweg bezeichnen.