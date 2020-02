von Maria Kienzler

Tradition lebte auch in diesem Jahr am Tag nach dem närrischen Treiben wieder in der Triberger Wallfahrtskirche auf: Obwohl das Winterwetter unfreundlich und stürmisch war, kamen am Aschermittwoch dennoch zahlreiche Gläubige aus der Raumschaft zum Gottesdienst.

Bezüge zur Bibel

Pfarrer Andreas Treuer stellte in seiner Predigt die Worte in den Mittelpunkt, die Gott zu Adam sagte, als er gesündigt hatte: Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. „Auch heute hören wir diese Worte wieder bei der Aschenbestreuung“, sagte der Geistliche.

Einander helfen und Gutes tun

„Von unserem Leben bleiben nur Staub und Asche und Friedhofserde“, so die weitere Ausführung von Pfarrer Treuer. „Doch wenn wir Verbindung mit Gott haben und Beziehungen zu den Menschen, dann wird das Leben sinnvoll und wertvoll. Freiheit und Freude entsteht, wenn Menschen einander helfen und Gutes tun. Das bleibt über den Tod hinaus.“

Mehr als nur Verzicht auf Alkohol und Schokolade

Dann wies der Geistliche auf das Loblied der Liebe hin, das Paulus im ersten Brief an die Christen in Korinth beschreibt. Seine Botschaft hieß: Die Liebe ist das Wichtigste im Leben. „Das irdische Leben zerfällt, aber die Taten der Liebe bleiben“, betonte auch Andreas Treuer und forderte die zahlreichen Kirchenbesucher auf, die Werke der Liebe nicht nur in der Vorbereitungszeit auf Ostern einzuüben. Mit dem Satz: „Das wäre mehr als nur der Verzicht auf Alkohol und Schokolade“, beendete der Geistliche die Predigt in der Wallfahrtskirche.

Gesegnete Asche gestreut

Anschließend wurde die Asche gesegnet, die aus Palmzweigen des letztjährigen Palmsonntags gewonnen wurde. „Guter Gott, segne alle, die sich mit dieser Asche bezeichnen lassen“, betete der Pfarrer. In zwei langen Reihen gingen dann die Kirchenbesucher nach vorne, wo ihnen in Kreuzform Asche auf den Kopf gestreut wurde. Nach den Fürbitten begann die Eucharistiefeier, die in den Kommunionempfang der Katholiken mündete und mit dem Segen abgeschlossen wurde. Die besinnlichen Lieder wurden vom Organisten Markus Helm an der Orgel begleitet.