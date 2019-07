von Rita Bolkart

Anja Finkbeiner will damit das Gemeindeleben weiter aktivieren und Formen anbieten, die Christen über das bisherige Angebot hinaus ansprechen. So könnten sich Gottesdienste etablieren, wenn die weitere Umstrukturierung der katholischen Kirche größere Einheiten schafft.

Pfarrer Andreas Treuer regte an, mit diesem Arbeitskreis auf die evangelische Pfarrgemeinde zuzugehen. Und er gäbe gerne den Samstagabendtermin dafür frei. „Es ist nicht so, dass dann jemand stehen muss“, kommentierte er die Besucheranzahl bei den beiden Heiligen Messen am Wochenende.

Kapelle für Familienzentrum

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Gerald Sandner berichtete über die Beschlüsse des Stiftungsrats. So startet die Baumaßnahme im Kindergarten Nußbach mit Eintreffen der Baugenehmigung. Im Kindergarten Mariengarten wird die Kapelle zum Ausweichraum umgebaut und kommt den Aufgaben des Familienzentrums zugute.

Transportwagen für Hausmeister

Für Hausmeister Antonio D‘Addio wurde ein Transportwagen für 4500 Euro angeschafft. Für die Friedhofskapellen in Schönwald und Nußbach soll ein E-Piano gekauft werden. Laut Gerald Sandner hat die Gemeinde Schönwald signalisiert, die Hälfte der Kosten zu übernehmen.

Hoffnung für Kamin

Für den versotteten Kamin der Wallfahrtskirche wurde doch noch ein Fachmann gefunden, der die alten Innenrohre entfernt und den Kamin den Erfordernissen anpasst. Die Kosten reduzieren sich von 15 000 auf 9000 Euro.

Diakon Klaus-Dieter Sembach regte an, für die künftige Entbuschung des Hanges an der Wallfahrtskirche in Triberg vorsorglich Geld in den Gemeindehaushalt einzustellen, dem stimmte der Pfarrgemeinderat zu.