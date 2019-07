von Hans-Jürgen Kommert

Für die raumschaftliche Sozialstation St. Marien endet eine Ära: Bei einer Feier im „Rebstock“ in Schonach mit allen Mitarbeitern wurde die Geschäftsführerin Anita Staiger-Fleig in den Ruhestand verabschiedet.

Nach einleitenden Segensworten des evangelischen Pfarrers Markus Ockert im Beisein seines katholischen Kollegen ­Andreas Treuer war der Vorsitzende des Träger-Vereins, Schönwalds Altbürgermeister Hans-Georg Schmidt, an der Reihe. Er zeigte auf, dass Anita Staiger-Fleig das Amt einer Geschäftsführerin nicht in die Wiege gelegt wurde.

Ausbildung zur Dorfhelferin

Anita Fleig wurde 1953 auf einem Hof in Langenschiltach geboren und hat nach der Volksschule zunächst die Landwirtschaftliche Haushaltsschule besucht. In Sölden erfolgte die Ausbildung zur Dorfhelferin, in diesem Beruf arbeitete sie einige Jahre in Straßberg im Zollernalbkreis. 1975 heiratete sie, bekam zwei Kinder, die zur Verabschiedung samt Partnern und Enkeln ebenfalls dabei waren.

Ab 1993 baute sie die Nachbarschaftshilfe über Dorfhelferinnen innerhalb der Sozialstation St. Marien auf. Nebenbei qualifizierte sie sich weiter in Sachen Betriebswirtschaft. Vor 15 Jahren trat sie die Nachfolge von Edith Eschle als Geschäftsführerin an.

Mit einem Zeppelin-Flug überrascht Hans-Georg Schmidt, Vorsitzender des Trägervereins der Sozialstation, die langjährige Geschäftsführerin Anita Staiger-Fleig beim Abschiedsfest. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

„Sie hat auch schwierige Zeiten erlebt, musste sich schweren Herzens von Mitarbeitern trennen“, sagte Schmidt. Sie habe ein echtes Händchen für Zuschüsse gehabt und konnte daher auch die Tagespflege einführen. Sie habe es geschafft, dass die Sozialstation kein Klotz an den Beinen der drei Gemeinden Triberg, Schonach und Schönwald war, sondern ein gesunder Betrieb mit schwarzen Zahlen.

Wohlbestelltes Haus

15 Jahre später lasse sie ihrem Nachfolger Markus Aydt ein wohlbestelltes Haus zurück. Es gebe zwar keine Gewinnabsicht, doch Anita Staiger-Fleig habe stets darauf geachtet, schwarze Zahlen zu schreiben.

Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender der Caritas im Kreis, hatte ein wenig im Archiv der Caritas gestöbert. Über die Sozialstation St. Marien habe er gefunden, dass Anita Staiger-Fleig 1997 dort die Nachbarschaftshilfe geleitet habe. Schon damals habe sie intensiv mit der Klinik Villingen-Schwenningen zusammengearbeitet, sei maßgeblich an der kreisweiten Verknüpfung der Sozialstationen beteiligt gewesen und habe diese sogar initiiert. Die Dorfhelferinnen-Station habe sie wegen ausbleibender Zuschüsse aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen, jedoch konnte die Nachbarschaftshilfe weitergeführt werden – heute geleitet von Heidi Stumpp. Mit dem irischen Lebenssegen schloss Stöffelmaier seine kurz gehaltene Rede.

Mit einem Loblied verabschiedeten sich dann, unter musikalischer Begleitung von Heidi Stumpp, die Mitarbeiter von der scheidenden Chefin, die so lange Zeit erfolgreich die Geschicke der Sozialstation St. Marien geführt hat.