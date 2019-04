von SK

Am Schwarzwald-Gymnasium wurde ein Vorlesewettbewerb ausgetragen. Im Schulentscheid setzte sich Andrea Glamoçak aus der 6a gegen ihre Mitschüler durch. Das schreibt die Triberger Schule in einer Pressemitteilung.

Im Finale, in dem die zwei jeweils besten Vorleser aus beiden sechsten Klassen antreten, las sie zunächst aus dem Buch „Wunder“ von Raquel Palacio vor. Nach der ersten Runde waren die vier Kontrahenten noch gleich auf. Im zweiten Durchgang, in dem die Teilnehmer aus einem ihnen unbekannten Buch vorlesen, lag Andrea Glamoçak knapp vorn. Sie vertritt damit die Schule im Regionalentscheid in Villingen.

Die Jury, bestehend aus den beiden Deutschlehrern Mareike Hauck und Rafael Leibitz sowie der stellvertretenden Schulleiterin Tatjana Goschkowski, kürte die Schulsiegerin und betonte, wie knapp die Entscheidung auch dieses Jahr gewesen sei.

Zentrale Kompetenz

Der alljährliche Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, dessen Schirmherr der Bundespräsident ist, ist einer der größten bundesweiten Schülerwettbewerbe und existiert schon seit 1959. Jedes Jahr beteiligen sich über 600 000 Schüler von mehr als 7000 Schulen. Sein Ziel ist die Förderung des Lesens bei ­Kindern, das die Basis jeder Bildung und eine zentrale Kompetenz im Alltagsleben darstellt.

Am Schwarzwald-Gymnasium Triberg nehmen alle Schüler der sechsten Klassen teil. Jeder Schüler liest aus einem selbst gewählten Buch vor und bekommt von den Mitschülern Rückmeldung über seine Leistung. Am Ende bestimmt die Klasse mit dem Deutschlehrer die zwei Besten, die im Schulfinale gegen die Besten der Parallelklasse antreten und den Schulsieger ermitteln.