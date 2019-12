von Lukas Nagel

In den ersten Tagen des neuen Jahres werden in der Raumschaft die Türklinken geputzt: Denn in allen fünf Pfarreien der Kirchengemeinde Maria in der Tanne werden auch heuer wieder die Sternsinger unterwegs sein. Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ sammeln sie auch in diesem Jahr wieder Spenden und bitten bei ihrem Besuch um Unterstützung für über 1000 Projekte in mehr als 100 Ländern. Die alljährlich stattfindende Spendensammelaktion wird vom päpstlichen Kindermissionswerk Die Sternsinger und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) verantwortet.

Baden-Württemberg Die Sternsinger sind im Kanzleramt, doch einer fehlt: Der schwarze König ist unerwünscht Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag, 4. Januar, kommen die Sternsinger nach Angaben des katholischen Pfarramts in Triberg ab 9 Uhr in folgende Straßen: Hauptstraße, Bruelweg, Lehrer-Holzmann-Weg, Gerwig straße, Nußbacher Straße, Altenbergweg, Hohnenweg, Hornberger Straße, Fréjusstraße, Amtshausweg, Ludwigstraße, Friedrichstraße, Rohrbacher Straße, Hoflehen, Sägedobel, Ringmauerweg, Eichendorffweg, Sonnenhalde, Mozartstraße, Wallfahrtsstraße, Clemens-Maria-Hofbauer Straße, Schönwälder Straße, Schonacher Straße, Alte Schonacher Straße, Rossgrund, Kroneckweg, Waldstraße, Pfarrer-Dold-Straße.

Triberg In Mali haben die Kinder nicht mal nix – Da wollen viele Triberger helfen Das könnte Sie auch interessieren

Am Sonntag, 5. Januar, suchen sie in der Wasserfallstadt ab 11.30 Uhr folgende Straßen auf: Gartenstraße, Retschenweg, Rigiweg, Bergstraße, Kapellenberg, Hermann-Schwer-Straße, Birkenweg, Prälat-Fries-Straße, Schulstraße, Hälmenwinkel, De-Pellegrini-Straße, Obervogt-Huber-Straße, Schwendistraße, Kreuzstraße, Riffhalde, Faulbergweg. Hausbesitzer, an deren Türen ein Segensaufkleber befestigt ist, werden gebeten, diesen vorsichtig zu entfernen.

In Schonach besuchen die Sternsinger am Donnerstag, 2. Januar, sowie am Freitag, 3. Januar, alle Häuser, während die Kinder in Schönwald auf Anmeldung ebenfalls am Donnerstag und Freitag unterwegs sind.

In Nußbach werden die Sternsinger am Montag, 6. Januar, ab 13.30 Uhr Spenden sammeln, auch in Gremmelsbach sind die Kinder und Jugendlichen an diesem Tag unterwegs, allerdings bereits ab 9.30 Uhr. Die Kirchengemeinde behält sich Änderungen vor.

Triberg Der Rhein ist keine Grenze: Was Triberg und das Elsaß verbindet Das könnte Sie auch interessieren

Seit ihrem Start im Jahr 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Seither sammelten die Sternsinger insgesamt rund 1,14 Milliarden Euro, mehr als 74.400 Projekte für Not leidende Mädchen und Jungen in aller Welt wurden unterstützt. Die Aktion Dreikönigssingen steht seit 1980 jedes Jahr offiziell unter einem anderen Leitwort.