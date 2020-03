Das Forum Einzelhandel und Gewerbe Triberg veranstaltet seit Jahren zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr, zuletzt mit Erfolg im vergangenen Jahr. Die Veranstaltung soll nun in einer Neuauflage in diesem Frühjahr am Sonntag, 5. April, wieder umgesetzt werden.

Hierzu werden von den Verantwortlichen Ideen gesammelt und Mitstreiter gesucht. Zur Vorbereitung des Events ist hierzu ein Treffen am 10. März um 19 Uhr in der Schwarzwaldresidenz Triberg angesetzt, um zusammen an einem neuen Konzept zu arbeiten.