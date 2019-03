von Claudius Wagenseil

Die Narrenzunft Nußbach hatte wieder keine Mühen gescheut, um einen mitreißenden Abend für alle Altersklassen zu bieten. Sie waren mit zahlreichen Helfern im Einsatz und boten an zwei Theken im großen Saal Speisen und Getränke. Im hinteren Teil des Saals war mit Bierbänken bestuhlt, so konnte man in Ruhe auch etwas essen.

Musik am laufenden Band liefern die Guggenmusiken. | Bild: Claudius Wagenseil

Wer sich mehr mit flüssiger Nahrung verköstigen wollte, hatte zwischen dem „Kölsch-Keller“, dem „Quickie unterm Trepple“, der „Ficken-Bar“ und der „Space Bar“ die Qual der Wahl. Alle Bars waren thematisch schön dekoriert und dezent schummrig beleuchtet.

Bessere Aufteilung

Dieses Jahr befand sich der Eingang an der Unterseite der Halle zum Bach hin. Dies war logistisch gut gewählt, da einerseits die Autos besser auf den Parkplatz an die Grundschule kamen und der Bereich vor dem oberen Eingang war als Raucherecke erweitert.

Jugendschutz gewährleistet

Die Halle war gleich zu Beginn sehr gut gefüllt und DJ Fazio hatte wenig Mühe, die Menge zum Tanzen und Mitsingen zu bringen. Zwischenzeitlich war es auf dem Treppenaufgang ziemlich eng, aber die eigene Security behielt ruhig und souverän die Situation im Griff. Der Jugendschutz war auch gewährleistet, da es wieder verschiedenfarbige Bändchen gab.

Oberzunftmeisterin behält Recht

„Der Konfetti-Ball ist einfach ein Muss, wer hier nicht war, hat was verpasst“, hatte Oberzunftmeisterin Sonja Schätzle im Vorgespräch noch angekündigt. Sie sollte Recht behalten.

Triberg-Nußbach Partylaune bis zum Morgengrauen Das könnte Sie auch interessieren

Die Stimmung war bereits auf einem Höhepunkt, als die Guggenmusiker der Schrottofoniker aus der Schweiz die Bühne stürmten. Die fast 40 Guggenmusiker hatten ordentlich Bass mit sechs Bass-Drums mitgebracht, fünf Schlagzeugern, fünf Tubas und einem Bläsersatz, der auch den letzten Narren zum Tanzen und Klatschen brachte.

Gassenhauer reißen Publikum mit

Songs wie „Ein Hoch auf uns“ oder „Tage wie diese“ und zum Abschluss „Ti amo“ von Howard Carpendale zeigten eine große Bandbreite und rissen die Zuschauer mit. Nachdem die Gruppe den Wunsch nach einer Zugabe erfüllt hatte, musste sie den Heimweg nach Bern antreten.

Aufräumkommando rückt um drei Uhr an

Im Anschluss heizte DJ Fabio den etwa 900 Gästen noch mal ein. Eine halbe Stunde vor Mitternacht war es dann soweit: Die Halle wurde mit 500 Kilogramm Konfetti geflutet, jedes Jahr der Höhepunkt der ausgelassenen Feier. Bis um drei Uhr morgens war die Party noch in vollem Gange. Dann rückte auch schon das Aufräumkommando an. Um vier Uhr wurde die Halle geschlossen – sauber und bereit für den Kinderball am Folgetag.