von Maria Kienzler

Ein aufmerksames Publikum gab es in der Schonacher Pfarrkirche beim Informationsabend für die Firmung. 90 Jugendliche haben sich angemeldet, deshalb war die Kirche auf den markierten Corona-Plätzen bis zu den hinteren Bänken mit jungen Katholiken belegt.

Zunächst stellten sich Diakon Klaus-Dieter Sembach und Gemeindereferentin Birgit Kurzbach vom Seelsorgeteam vor, die für die Firmvorbereitung verantwortlich zeichnen. „Wir freuen uns, dass die Vorbereitung endlich beginnen kann und hoffen, dass die Corona-Pandemie uns keinen Strich mehr durch die Planungen macht“, sagte der Diakon.

Welche Rolle spielt Gott?

Knapp zwei Monate werde die Vorbereitungszeit dauern, bis dann die Firm-Gottesdienste gefeiert werden. Eine besinnliche Einstimmung zum Thema „Der Glaube an Jesus damals und heute“ schloss sich an die Begrüßung der Jugendlichen an. Mit der provokanten Frage „Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben“ beendete Sembach seine Kurzpredigt.

Diese Termine warten auf die Firmanden

Birgit Kurzbach gab die verbindlichen Termine für die Vorbereitungszeit bekannt. Das Seelsorgeteam bietet drei Messfeiern mit Glaubensverkündigung an – und zwar am 21. Oktober, am 4. November und am 25. November. Diese Vorbereitungsgottesdienste für alle Firmbewerber beginnen jeweils um 18 Uhr in der Pfarrkirche von Schonach. Eine Ablaufprobe ohne Eltern und Paten findet nach dem letzten Gottesdienst am 25. November statt.

Auswählen aus sozialen Projekten

Über das spannende Rahmenprogramm für die Firmanden informierte Anja Finkbeiner. Sie zeichnet für das ehrenamtliche Vorbereitungskonzept verantwortlich und ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich sehr auf die Zusammenarbeit mit den jungen Firmbewerbern freut. Sie berichtete von vier Bausteinen und verteilte einen Flyer mit den Terminen. Das erste Treffen mit den Gruppenleiterinnen besteht aus einem Workshoptag am 17. Oktober ab 10 Uhr. Gleich zwei Bausteine werden an diesem Tag angeboten, denn die Themen und Gespräche münden in einen Wortgottesdienst mit dem Motto: „Ist da jemand – Gott?“ Als weiterer Baustein sind im Flyer insgesamt zehn interessante Vorschläge für soziale Projekte aufgelistet, aus denen die Firmlinge etwas auswählen können.

Die wichtigsten Inhalte per Smartphone

Die Pfarrgemeinderätin wies auch auf die vier ehrenamtlichen Mentoren-Gruppen hin, die von den jungen Christen in der Vorbereitungszeit bei sämtlichen Fragen kontaktiert werden können. Die Verbindung läuft über Mail und WhatsApp, so begleiten die Firm-Mentorinnen die Jugendlichen auf ihrem Vorbereitungsweg. In Online-Tutorials können sie so mit ihrem Smartphone die wichtigsten Inhalte rund um die Firmung kennenlernen. Über diesen letzten Baustein informierte Realschullehrerin Carmen Spath, die auch zu den Mentorinnen gehört.

Sieben Gäste dürfen mitfeiern

Es werden vier Firmgottesdienste gefeiert, wie Birgit Kurzbach bekannt gab. Sie finden jeweils um 17 Uhr in der Kirche St. Urban statt. Die Termine sind am 27. und 28. November sowie am 4. und 5. Dezember. „Jeder Firmling darf sieben Personen zu seinem Festgottesdienst mitbringen“,so die Gemeindereferentin.