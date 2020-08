von Hans-Jürgen Kommert

Die 2014 von den Eisenbahnfreunden Zollernbahn aus Rottweil eingeführten „Erlebnisfahrten Schwarzwaldbahn – 37 Tunnel unter Dampf“ gibt es auch dieses Jahr wieder. Die ersten Fahrten fielen in diesem Jahr noch der Corona-Pandemie zum Opfer, seit Mitte Juli stehen dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts die Sonderfahrten nun wieder wöchentlich sonntags bis zum 30. August auf dem Programm. Sowohl zu Ganztagesausflügen als auch nur als Teilstrecken für kurze Fahrten kann man die historischen Züge nutzen. Der jeweilige Fahrplan bietet zahlreiche individuelle Möglichkeiten.

Start und Ende ist jeweils am Rottweiler Bahnhof. Abfahrt ist dort um 10.31 Uhr. Weitere Halte zum Zu- und Aussteigen gibt es jeweils in Schwenningen, Villingen und St. Georgen. In der Bergstadt fährt der Dampfsonderzug erstmals gegen 11.22 Uhr ab. Längere, viereinhalb bis fünfstündige Aufenthalte können entweder in Hausach und Triberg oder wahlweise auch an den beiden neu ins Programm aufgenommenen Haltestellen in Hornberg und am Gutacher Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe eingelegt werden. In Hausach reichen die Zeiten für einen ausgiebigen Stadtbummel. In Triberg können Mitreisende Deutschlands höchste Wasserfälle, das Triberg-Land und das Schwarzwaldmuseum besuchen, auch ein Bummel durch das idyllische Städtchen mit gemütlicher Einkehr in einer der Lokalitäten ist machbar.

Die Sonderzugfahrten machen Halt am Triberger Bahnhof. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Als Zugpferd vor den historischen Waggons wurde die Dampflok mit der Betriebsnummer 52-7596 aus dem Jahr 1944 eingesetzt. Mit im Zugverband befindet sich auch stets ein bewirtschafteter Speisewagen, in dem für das leibliche Wohl gesorgt ist.

Zwischen St. Georgen und Hausach werden 37 der 39 Tunnels befahren. Dazwischen eröffnen sich immer wieder großartige Ausblicke auf das Schwarzwaldpanorama, die man wesentlich länger bestaunen kann, als wenn man die schnellen neuen Züge nutzt.

Die Schwarzwaldbahn Technisches Meisterwerk Die von Robert Gerwig gebaute Schwarzwaldbahn gehört mit ihren Tunnels und den beiden Kehrschleifen zu den schönsten Bahnstrecken Europas. Die Strecke überwindet einen Höhenunterschied von knapp 600 Metern: Hausach liegt auf 241 Meter über Null, der Scheitelpunkt beim ehemaligen Bahnhof Sommerau zwischen Triberg und St. Georgen befindet sich bei 832 Metern Höhe. Kenner der Kehrschleifen Für die Fahrgäste wurden die speziellen Punkte wie Tunnels und Kehrschleifen von Gottfried Philipp kommentiert, der sich einmal mehr als ausgezeichneter Kenner der Strecke präsentierte. Auf weiteren Fahrten an den vergangenen und kommenden Sonntagen konnte und kann man auch Lutz Blank gemeinsam mit Armin Kienzler oder den jüngsten Kommentator, Philipp Saier, erleben – trotz seiner Jugend ist er ein ebenso guter Kenner der Bahn wie seine erfahreneren Kollegen.

„Wir sind froh, dass wir wieder fahren können“, sagte Hans-Dieter Lämmle. Er ist für die Diensteinteilung des Zugpersonals zuständig. Die Fahrten sichern einen Teil der Kosten, die bei den Eisenbahnfreunden Zollernbahn vor allem für die Instandhaltung der Schienenfahrzeuge anfallen.