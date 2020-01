von Claudius Eberl

Der Kleintierzuchtverein Triberg hatte über das Wochenende zur Lokalschau eingeladen. In der Pausenhalle der Grundschule Triberg zeigten die Mitglieder des Vereines ihre Tiere. Rund 60 Kaninchen wurden gezeigt und bewertet. Die beste Zuchtgruppe mit vier Tieren stellte Martin Haas mit seinen Kleinsilbern Grau-Braun, er wurde Vereinsmeister. Gerhard August wurde mit seinen Marburger Feh zweiter, dritter wurde Wolfgang Wehrle mit Blaugrauen Wienern. Als Vereinssieger bei der Jugend präsentierte sich Alessio Maier mit seinen Zwerg-Rey castorfarbig.

Beliebtes Geflügel

Doch nicht nur Kaninchen gab es zu sehen, auch Geflügel wurde, wenn auch nicht bewertet, so doch gezeigt. Tauben, Zwerghühner, Enten und Puten waren in Käfigen und großen Volieren zu sehen.

Viele Besucher kommen

Mit dem Besuch zeigte sich der Vorsitzende Martin Haas zufrieden. Neben Zuchtfreunden aus den Nachbar-Orten waren auch viele Familien mit kleinen Kindern gekommen. Dem Nachwuchs gefielen die Volieren, denn dort konnte man die Tiere genau sehen. Am besten aber kam der offene Stall an, dort konnten sich die Kinder direkt zu den Kaninchen setzen und diese streicheln. Auch einige Ortsfremde fanden den Weg in die Pausenhalle der Grundschule, ein Effekt des parallel stattfindenden Weihnachtszaubers, denn die Kleintierzüchter gerne annahmen. Nach dem Rundgang durch die Pausenhalle lud der Veranstalter in die Mensa ein, dort gab es neben Kaffee und Kuchen auch warme Speisen.

Dank an Stadt und Schule

Haas freute sich, dass die mittlerweile doch recht zusammengeschrumpfte Ausstellung noch immer sehr gerne angenommen wird. Dankbar zeigte er sich für die zur Verfügung Stellung der Räumlichkeiten. „Ohne das Entgegenkommen von Schulleitung und Stadtverwaltung hätten wir keine geeigneten Räumlichkeiten und könnten dann auch keine Ausstellung mehr machen“, betonte er.