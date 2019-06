von sk

Die Stadt- und Kurkapelle Triberg feiert derzeit ihr 250-jähriges Bestehen. Am Samstag, 22. Juni, gestaltet der Verein deshalb einen Showabend mit Musik und Schauspiel im Kurhaus. Beginn ist um 19 Uhr. Willkommen sind dazu alle Bürger.

Seit 250 Jahren ist die Stadtmusik ein wichtiger Kulturträger der Stadt Triberg. In dieser langen Zeit gab es eine Vielzahl von kulturellen, politischen und sozialgeschichtlichen Wandlungen, die auch den Triberger Verein geprägt haben.

Datiert wird die Gründung der Stdt- und Kurkapelle auf den Fronleichnamstag am 25. Mai im Jahr 1769. Revolutionen, Weltkriege, Religiosität sowie geografische und demografische Verschiebungen und schließlich auch Tribergs eigene Stadtgeschichte haben den Verein geformt. Bei all dem war das bewusste Festhalten an den Wurzeln, Traditionen und Werten immer Herausforderung und Ziel zugleich. Bis heute stellt sich die Stadt- und Kurkapelle erfolgsorientiert dieser Aufgabe und präsentiert sich ihrem Publikum stets zeitgemäß mit Leidenschaft und Qualität.

Großer Showabend im Kurhaus

So können sich die Gäste, die am 22. Juni zum großen Showabend ins Kurhaus kommen, auf eine tolle Darbietung freuen. Dirigent Hansjörg Hilser, der seine Vereinsarbeit immer mit viel Herz ausübt, hatte die Idee, die Vereinsgeschichte als Basis zu nehmen, um sich an diesem Abend modern und unterhaltsam zu präsentieren.

Damit wählt der Verein nicht die klassische Zeitreise, um zurückzublicken, sondern eine Theatershow, bei der die Musiker ihre Geschichte als Schauspiel darbieten.

Handarbeit für die Kulisse

Hansjörg Hilser und Klarinettistin Sabina Bernadic haben die Vereinsgeschichte in ein Theaterstück gefasst. Bruno Kürner sorgt mit viel Handarbeit für eine be­eindruckende Kulisse. Seit Monaten proben die Musiker für diesen spannenden Showabend, der zeigen soll, dass sich der Verein „verdammt gut gehalten“ hat.

Arbeitseinsatz mit Leidenschaft

Auch das Vorstandsteam fiebert auf diesen Unterhaltungsabend hin, wenn sich die Mitglieder auf gewohnt musikalische und zugleich auf neue Weise ihrem Publikum zeigen. So berichtet Vorsitzende Katharina D'Angelo zwar von viel Arbeitseinsatz und schwärmt zudem von der Vielseitigkeit und der Leidenschaft, die ihre Vereinskollegen dabei mit einbringen.

Textschreiberin Sabina Bernadic hofft auf ein volles Kurhaus und berichtet dankbar: „Wir verlangen von jedem Musiker, sich auf eine ganz andere Art mit viel Hingabe zu präsentieren, um dem Publikum eine kurzweilige und spaßbringende Inszenierung zu bieten.“

All das klingt nach einem Showabend, der geschichtliche Ereignisse zu einem unterhaltsamen und lockeren Event mit Barbetrieb werden lässt. Der Eintritt ist frei. Angeboten werden Snacks und Getränke.