von Joachim Ritter und Christel Börsig-Kienzler

Ein mit etwa 24 Tonnen Hühnermist beladener Anhänger ist am frühen Freitagabend in der Rohrbacher Straße in Triberg bei einem Wendemanöver umgekippt. Die Fahrbahn war danach mit den Hinterlassenschaften der Hühner flächig bedeckt.

Der Traktor mit Anhänger fuhr kurz nach 17 Uhr auf der Rohrbacher Straße in Richtung Alte Geutsche. Kurz vor der Einmündung der Sonnenhalde verlor der Traktor laut Polizei auf der ansteigenden Strecke mit seiner tonnenschweren Ladung auf der nassen Fahrbahn die Bodenhaftung. Das hatte zur Folge, dass die Reifen der Zugmaschine durchdrehten, das Gespann stockte und stehen blieb.

Als der Fahrer zu wenden versuchte, kippte der Anhänger um und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Der Fahrer selbst wurde wohl nicht verletzt.

Abfuhr per Radlader

Der Geflügelmist wurde weitläufig auf die Straße geschleudert. Die Rohrbacher Straße war deswegen nicht mehr befahrbar und blieb über Stunden gesperrt. Der Triberger Bauhof entfernte den auf der Straße liegenden Mist mit Hilfe eines Radladers, der diesen auf einen Lastwagen lud, sodass das Fahrzeug für die Bergungsmaßnahmen durch eine Fachfirma aus Zimmern wieder zugänglich gemacht wurde. Routiniert wurde alsbald der Anhänger vom Bergungsteam wieder auf seine Rädern gestellt und abgeschleppt.

Die Unfallstelle letztlich wieder besenrein zu machen, war noch viel Arbeit für die gegen 18 Uhr hinzugerufenen Feuerwehrmänner, die stundenlang an der Einsatzstelle alle Hände voll zu tun hatten und auch die Unfallstelle ausleuchteten. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf eine Höhe von 60 000 Euro.