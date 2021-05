von Christel Börsig-Kienzler

„Nach der Fasneteröffnung am 6. Januar nächsten Jahres besuchen die Teufel und Spättle wie jedes Jahr ein Narrentreffen der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte“, kündigt die Narrenzunft an. 2022 will die Triberger Narrenzunft am Landschaftstreffen der Dorauszunft Saulgau in Bad Saulgau teilnehmen.

Umzug und Freinacht locken

Das Narrentreffen findet am Wochenende 5. und 6. Februar statt. In der Narrenstadt der Dorauszunft gibt es am 5. Februar eine Freinacht. Am Sonntag, 6. Februar, findet der Umzug statt. „Da wie bei jedem Narrentreffen die Betten knapp sind, muss zeitnah reserviert werden“, informiert die Narrenzunft. Um eine reibungsfreie Organisation zu gewährleisten bittet sie daher um eine Anmeldung per E-Mail an info@narrenzunft-triberg.de bis zum 1. Juni mit der Information ob Einzel-/Mehrbettzimmer oder ein Platz im Massenquartier benötigt werden. Die An- und Abreise sowie die Übernachtungsmöglichkeit wird von der Narrenzunft Triberg zusammen mit der Narrenzunft Bad Saulgau organisiert.

„Wir freuen uns über jeden Hästräger, der Triberg und unsere Zunft in Bad Saulgau vertritt. Allen Mitgliedern, Gönnern und Freunden der Narrenzunft wünschen wir zudem in der jetzigen Zeit alles Gute und vor allem Gesundheit“, heißt es vom Narrenrat der Triberger Zunft.