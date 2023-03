Ihren 100. Geburtstag konnte am Freitag Hildegard Schwörer, geborene Schwer, feiern. Die Jubilarin ist gebürtige Nußbacherin, ihre Wiege stand im Pappelntal.

Behütet aufgewachsen besuchte sie in Nußbach die Volksschule. Danach hieß es weg von zuhause, um das damals für Mädchen übliche Pflichtjahr in einem anderen Haushalt zu verbringen. Hier war sie bei der Familie Reiner, Oberliemberg. Und aus einem Jahr sind sieben Jahre geworden. Doch es sei ihr immer gut gegangen, die tägliche Arbeit musste verrichtet werden, im Haushalt, Stall oder auf dem Feld. Immer wieder half sie auch bei einer Schwester von Frau Reiner aus, dort übernahm sie Näh- und Flickarbeiten, dafür bekam sie einen Sack Weizen. Dieser wurde dann bei den Reiners gemahlen, sodass der Mehlvorrat gesichert war.

In dieser Zeit habe sie viel gelernt, vor allem das Wollespinnen oder das Flechten von Strohschuhen. Das so erarbeitete Geld wollte sie für ihre Aussteuer verwenden, doch durch die Währungsreform 1947 platzte dieser Plan. Im selben Jahr 1947 kehrte sie ins Elternhaus zurück: Ihr Vater war gestorben, die Brüder in Kriegsgefangenschaft, ihre Hilfe wurde dringend benötigt. Ihr Traumberuf sei Näherin gewesen, doch damals war eine Lehre für Mädchen nicht üblich. Allerdings konnte sie sich in der Winterzeit in der Nähschule in Triberg das nötige Wissen aneignen. Freizeit war nur sonntagnachmittags. Diese wenigen Stunden verbrachte sie mit Freundinnen, daran erinnert sie sich gern.

Im November 1949 heiratete sie Franz Schwörer, ebenfalls aus Nußbach. Sie zog mit ihm in sein Elternhaus in der Hintertalstraße. Damals gab es dort weder fließendes Wasser noch einen Stromanschluss im Haus, alles wurde nach und nach installiert. Auch musste sie noch einige Jahre die kranke Schwiegermutter und die Großtante mitversorgen.

Sehr gern hielt sich Hildegard Schwörer im Wald auf, das Beerensammeln war für sie ein liebes Hobby, viele davon verkaufte sie. Gern erinnert sie sich auch an die 80er-Jahre, da wurden von der Nußbacher Trachtenkapelle Heimatabende veranstaltet. Hier war sie mit der Frauentrachtengruppe dabei, lehrte jüngere Frauen das Flechten, und Kurgäste konnten ihr beim Wollespinnen zuschauen. Auch bei der Einführung der ersten Frauentrachten war sie mit federführend.

In ihrer Ehe gab es auch den ersten Urlaub. Mit den Fahrrädern ging es in den ersten Jahren einmal nach Oberstdorf oder in die Schweiz. Später kamen weitere Reisen dazu.

Vier Mädchen hat sie geboren und inzwischen auch drei erwachsene Enkel. Seit eineinhalb Jahren wohnt Hildegard Schwörer im Pflegeheim in Triberg. Wolle spinnen oder flechten kann sie nicht mehr, aber noch immer hat sie ein „Gestrick“ neben sich, das 15. Paar Socken hat sie seit ihrer Zeit im Pflegeheim in Arbeit. Wenn auch die Knochen nicht mehr so mitmachen, der Geist funktioniert noch sehr gut, darüber ist sie froh und fügt schelmisch an: „Manchmal vergess‘ ich halt auch was.“