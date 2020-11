Laut einer Mitteilung der Polizei kollidierte der Schüler mit einem von links kommenden Auto, dessen Fahrer noch versuchte, auszuweichen und sofort stark abbremste. Der Junge, der im Übrigen keinen Helm trug, prallte gegen die rechte Fahrzeugseite und verletzte sich hierbei leicht an der Schulter und dem Kopf. Am Auto des 37-jährigen Autofahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Kind wurde durch das ebenfalls anwesende DRK erstversorgt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt ermittelt und bittet eventuelle Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.