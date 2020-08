Titisee-Neustadt vor 3 Stunden

Vermeintlicher Schaden am Fahrzeug: Autofahrer lässt sich von zwei Trickdieben nicht hereinlegen

Am Sonntag versuchten gegen 18 Uhr in Titisee-Neustadt zwei bislang unbekannte Männer einen Autofahrer zu bestehlen, welcher gerade im Begriff war, sein Auto an der Strandbadstraße zu parken.