Der beschriebene Mann konnte schließlich in der Neustädter Straße auf dem Gehweg sitzend vor einer Gaststätte angetroffen werden. Offenkundig stand er unter Alkoholeinwirkung und weiterer nicht näher bekannter Substanzen. Er konnte nicht weiter sich selbst überlassen werden und wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Nach Feststellung seiner Personalien wurde bekannt, dass er ohne festen Wohnsitz und zur Festnahme ausgeschrieben ist. Der 22-Jährige wurde nach Richtervorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.