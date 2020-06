Eine Zwölfjährige wurde laut Mitteilung der Polizei am Montag gegen 19 Uhr durch einen bislang noch unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert mitzugehen. Der Vorfall ereignete sich in einem SB-Markt in der Donaueschinger Straße. Der Mann soll das Kind aufgefordert haben, mit ihm nach Hause zu gehen. Das Kind wurde misstrauisch und verließ den Supermarkt um auf dem direkten Weg nach Hause zu gehen.

Zu weiteren Handlungen oder Straftaten kam es laut Polizei nicht. Das Motiv des Mannes ist momentan noch völlig unklar. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Beamte der Polizei werden vermehrt im relevanten Bereichen Streife fahren. Bislang ist der Polizei kein weiterer Fall bekannt geworden.

Laut Beschreibung sei der Mann etwa 170 Zentimeter groß, rund 37 Jahre alt, schlank und hat graue kurze Haare. Er sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit einer roten Sportjacke, einer blauen Hose und schwarzen Turnschuhen. Weiterhin führte er eine schwarze Ledertasche mit sich.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07651/ 93360.