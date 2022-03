Titisee-Neustadt vor 6 Stunden

Unbekannter bedroht Dreijährige und ihren Vater, weil das Mädchen leise gesungen hat

Die Polizei sucht Zeugenhinweise zu einem Vorfall am Bahnhof in Titisee. Dort hat ein unbekannter Mann damit gedroht, einem Mädchen (3) etwas an zu tun, wenn sie nicht aufhört zu singen. Der Vater wurde beleidigt.