Einen Geldautomaten gesprengt haben unbekannte Täter am Freitag in der Seestraße in Titisee. Eine Zeugin hatte um circa 4.40 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0761/8822880 zu melden.