Der Traktorfahrer befuhr am Dienstag dieser Woche, gegen 10.54 Uhr, die Bundesstraße 31 von Freiburg kommend in Richtung Donaueschingen. Im Bereich der Abfahrt B 317 fuhr der Traktorfahrer mit seinem Fahrzeug unter einer Betonbrücke durch, wobei ein Anbaukran des Traktors an der Decke der darüber liegenden Brücke streifte und sich hierbei mehrere kleine Betonteile ablösten.

Der Fahrzeugführer hielt nach dem Streifvorgang kurz an und betrachtete den entstandenen Schaden. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuge beobachtete den Unfall

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfallhergang und meldete danach den Sachverhalt bei der Polizei. Den Traktorfahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Weiterhin wird er für Schadensregulierung aufkommen müssen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.