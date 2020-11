Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald veröffentlichte am Donnerstagmittag die jüngste Corona-Statistik. Demnach stieg die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen in Titisee-Neustadt um 19 auf 112. Akut infiziert sind 26 Personen. Vor einer Woche waren es elf.

24 Infektionen in Friedenweiler

Die Gesamtzahl der Infektionen stieg in Hinterzarten von 23 auf 31, die der aktut Infizierten von elf auf 14. Friedenweiler meldet 24 Infektionen (Vorwoche 22). Statt drei sind diese Woche vier Menschen akut infiziert.

Titisee-Neustadt auf Rang fünf im Kreis

Die Gesamtzahl der Infektionen im Landkreis stieg binnen Wochenfrist um 330 auf 2447. Das entspricht einem Zuwachs von 15,6 Prozent. Die Zahl der akuten Fälle beläuft sich auf 538 (Vorwoche 399). Die meisten Infektionen im Kreis gibt es in Breisach (245) und Müllheim (230). Titisee-Neustadt reiht sich hinter Bad Krozingen (220 und Neuenburg am Rhein (119) an Platz fünf ein.