Der ertappte Dieb reagierte laut Mitteilung der Polizei äußerst aggressiv, beleidigte die Verkäuferin und verließ das Geschäft unter lautstarkem Protest. Zur Verdeutlichung seiner Verärgerung schlug der Mann mit der Faust gegen die Scheiben des Geschäftes und trat wahllos gegen ein auf dem Parkplatz abgestelltes Auto.

Daheim schlägt er auf seinen Mitbewohner ein

Die hinzugezogene Polizeistreife hielt den Mann an und kontrollierte ihn. Der Mann wurde angewiesen, nach Hause zu gehen und weitere Ordnungsstörungen zu unterlassen. Das belehrende Gespräch hielt jedoch nicht lange an. Als der Mann in seiner Unterkunft ankam, schlug er auf seinen Mitbewohner ein, woraufhin dieser wiederum die Polizei alarmierte.

Polizisten fortwährend beleidigt

Darauf brachten die Beamten den Mann zum Polizeirevier, damit er dort in der Gewahrsamszelle seinen Rausch ausschlafen konnte. Auf dem Weg zum Polizeirevier beleidigte der Mann die Polizei fortwährend. Den Mann, welcher bereits in der Vergangenheit des Öfteren polizeilich in Erscheinung getreten ist, erwartet nun ein Strafverfahren.

Sollten Passanten bzw. Kunden des SB-Marktes sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.